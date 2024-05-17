Крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Укрнефтебурение" (УНБ) пришлось остановить добычу из-за решения суда. Кроме того, арестованные права сначала передали управлению АРМА, а затем – в управление Укрнафты.

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Печерский районный суд Киева 7 апреля 2023 года арестовал корпоративные права ЧАО "Укрнефтебурение", а уже 11 апреля – передал их в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Летом 2023 года арестованные активы и корпоративные права передали в управление государственной Укрнафты. Тогда предприятие значительно увеличило добычу газа и нефти, а ежемесячно платило сотни миллионов гривен налогов.

Впрочем, в декабре 2023 года УНБ вынуждена была остановить добычу газа и нефти, поскольку Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) аннулировала специальное разрешение на добычу. Из-за этого неправомерного решения добыча на крупнейшем украинском месторождении – Сахалинском – была полностью остановлена.

Справка. 28 ноября 2023 года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда приняла постановление, которым с 1 декабря аннулировала лицензию "Укрнефтебурение" на добычу углеводородов на Сахалинском месторождении. Именно это решение обязывает УНБ прекратить добычу.

Кроме потери около 500 миллионов кубометров газа, в бюджет страны не поступает более 10 миллиардов гривен. Стоит заметить, что эти средства могли быть потрачены, к примеру, на финансирование Сил обороны.

УНБ чуть ли не каждый месяц направляет запросы и апелляции в суд по разрешению ситуации по добыче на Сахалинском месторождении. Так, одно из последних обращений было 1 апреля 2024 года в СНБО. В официальном заявлении руководство призывает решить вопрос использования ЧАО "Укрнефтебурение" специального разрешения на период действия режима военного положения для обеспечения поступлений в госбюджет. В заявлении УНБ также подробно аргументировали свою позицию и призвали предоставить разрешение на возобновление добычи.

Что известно о Сахалинском месторождении Сахалинское месторождение расположено в Харьковской области и является одним из крупнейших в Украине. Из-за остановки добычи на нем местный и государственный бюджет из-за остановки добычи недополучают около 410,455 миллиона гривен ежемесячно.

В то же время стоит отметить, что кроме УКБ спецразрешения получили еще 15 предприятий, однако они не знали о судах между "Укрнефтебурение" и Госгеонедрами. Ситуация сложилась таким образом, что компаний якобы имеют спецразрешения, однако приказа, которым их выдавали, больше не существует.

На это обратили внимание в руководстве Украинских энергетических машин (бывший "Турбоатом"). Сейчас компания подала жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда и заседание состоится 20 мая 2024 года в 12:15.

В компании убеждены, что от решения суда будет зависеть судьба не только спецразрешений, но и вопрос добычи УНБ. Ведь если судьи примут справедливое решение, то "Укрнефтебурение" сможет возобновить работу, а значит – платить налоги и добывать газ для Украины, что будет делать нашу страну энергонезависимой. Кроме того, уплаченные налоги помогут финансировать Силы обороны, которые дают отпор украинским захватчикам.