Найбільшій приватній газовидобувній компанії України "Укрнафтобуріння" (УНБ) довелося зупинити видобуток через рішення суду. Окрім того, арештовані права спочатку передали управлінню АРМА, а згодом – в управління Укрнафти.

До теми Україна збільшить видобування нафти та газу: що варто знати про новий проєкт "Укрнафти"

Як судова тяганина впливає на енергонезалежність України

Печерський районний суд Києва 7 квітня 2023 року заарештував корпоративні права ПрАТ "Укрнафтобуріння", а вже 11 квітня – передав їх в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). Влітку 2023 року арештовані активи та корпоративні права передали в управління державної Укрнафти. Тоді підприємство значно збільшило видобуток газу й нафти, а щомісяця сплачувало сотні мільйонів гривень податків.

Втім, у грудні 2023 року УНБ вимушена була зупинити видобуток газу й нафти, оскільки Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) анулювала спецдозвіл на видобуток. Через це неправомірне рішення видобуток на найбільшому українському родовищі – Сахалінському – був повністю зупинений.

Довідка. 28 листопада 2023 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалила постанову, якою з 1 грудня анулювала ліцензію "Укрнафтобуріння" на видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі. Саме це рішення зобов'язує УНБ припинити видобуток.

Окрім втрати близько 500 мільйонів кубометрів газу, в бюджет країни не надходить понад 10 мільярдів гривень. Варто зауважити, що ці кошти могли бути витрачені, до прикладу, на фінансування Сил оборони.

УНБ чи не кожного місяця надсилає запити та апеляції до суду щодо вирішення ситуації з видобутку на Сахалінському родовищі. Так, одне з останніх звернень було 1 квітня 2024 року до РНБО. В офіційній заяві керівництво закликає розв'язати питання використання ПрАТ "Укрнафтобуріння" спеціального дозволу на період дії режиму воєнного стану для забезпечення надходжень до держбюджету. У заяві УНБ також детально аргументували свою позицію та закликали надати дозвіл на відновлення видобутку.

Що відомо про Сахалінське родовище Сахалінське родовище розташоване у Харківській області і є одним з найбільших в Україні. Через зупинку видобутку на ньому місцевий та державний бюджет через зупинку видобутку недоотримують близько 410,455 мільйона гривень щомісячно.

Водночас варто наголосити, що окрім УКБ спецдозволи отримали ще 15 підприємств, однак вони не знали про суди між "Укрнафтобуріння" та Держгеонадрами. Ситуація склалася таким чином, що компаній нібито мають спецдозволи, однак наказу, яким їх видавали, більше не існує.

На це звернули увагу в керівництві Українських енергетичних машин (колишній "Турбоатом"). Наразі компанія подала скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду й засідання відбудеться 20 травня 2024 року о 12:15.

В компанії переконані, що від рішення суду залежатиме доля не лише спецдозволів, але й питання видобутку УНБ. Адже якщо судді ухвалять справедливе рішення, то "Укрнафтобуріння" зможе відновити роботу, а отже – сплачувати податки й видобувати газ для України, що робитиме нашу країну енергонезалежною. Окрім того, сплачені податки допоможуть фінансувати Сили оборони, які дають відсіч українським загарбникам.