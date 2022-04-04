Отважная оборона Мариуполя продолжается. Украинские защитники оказывают безумное сопротивление врагу и уничтожают его личный состав и технику.
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Новые потери врага
В течение суток храбрые "азовцы" уничтожили 2 танка оккупантов и 1 МТЛБ с "ушкой". Кроме того, герои ликвидировали много вражеской пехоты.
Бойцы "Азова" уже 35-й день защищают Мариуполь в полной блокаде. Они мужественно защищают город и уверяют: украинцы уничтожат каждого пришедшего на нашу землю оккупанта.
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