Відважна оборона Маріуполя триває. Українські захисники чинять шалений опір ворогу та нищать його особовий склад і техніку.
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Нові втрати ворога
Впродовж доби хоробрі "азовці" знищили 2 танки окупантів та 1 МТЛБ з "ушкою". Окрім того, герої ліквідували багато ворожої піхоти.
Бійці "Азову" вже 35-й день обороняють Маріуполь у повній блокаді. Вони мужньо захищають місто та запевняють: українці знищать кожного окупанта, який прийшов на нашу землю.
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