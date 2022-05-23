Военный рассказал о первых боях на Мариупольском направлении. Видео опубликовало "Военное телевидение Украины".
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Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты уже выполняли задание по назначению, когда враг начал полномасштабное вторжение.
О начале войны
На ротацию военный вместе с собратьями вошел в декабре. По его словам, серьезные бои начались 16 февраля, но были перерывы.
24 февраля примерно в 4:30 мы услышали огромное количество залпов (выстрел из артиллерийских систем), мы не сразу поняли, что началось полномасштабное вторжение. Обстрел сначала начался по минометным позициям: Водяное, Широкино, Гнутово, но ни в какую цель они не попали,
– сказал военный.
Ранение пехотинец получил при обстреле "Градами"
Далее, по его словам, пехотинцы получили команду и пошли в бой.
Мы получили цели, выполняли задания и услышали звуки "градов". Они начали падать перед нами, мы упали в окоп, я повернул голову и через 5 – 6 метров увидел, как разрывается "градина",
– вспомнил пехотинец.
Максим также отметил, что эвакуация его происходила чуть ли не последней. Сначала его доставили в Мариуполь, но когда в местные больницы начали прибывать гражданские жители и мест не хватало, поступил приказ об эвакуации в Днепр.
"В конце февраля, как мы летели, это было три вертолета. Все три вертолета пытались расстрелять", - говорит военный.
Сейчас военное уже вернулось на фронт, на Николаевское направление.
По словам Максима, на Николаевском направлении российские военные
Они шли, не переставали: о количестве российских военных
На Мариупольском направлении, как только все началось, они просто шли и шли, я не знаю, какое количество людей они потеряли, конечно, им все равно людей, но они шли просто на днях, непрерывно. На Николаевском направлении у них артиллерия тоже не умолкает. Каждые 3 минуты выстрелы. Работает все: артиллерия, вертолеты, самолеты,
– рассказал военный.
Военный также рассказал, что не понимает мотивации россиян к войне. "Зачем они пришли на нашу землю, что они хотят. То, что им сказали, что здесь какие-то нацисты, этого я совсем не понимаю".