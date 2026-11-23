Об этом пишет Aktuality.

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Как Пеллегрини отреагировал на голосование депутатов Фицо?

Петер Пеллегрини раскритиковал позицию четырех представителей партии премьер-министра Роберта Фицо в Европарламенте. Речь идет о Любоше Благе, Катарине Рот Неведяловой, Юдите Лашшаковой и Эрике Калинаке, которые выступили против резолюции с призывом вернуть похищенных украинских детей их семьям.

В целом документ поддержали 536 евродепутатов, однако против проголосовали лишь восемь. Среди них четверо были представителями Словакии.

99% евродепутатов встали на сторону украинских детей, лишь восемь выступили против, четверо из них – из Словакии– напомнил Пеллегрини.

Он назвал голосование депутатов SMER неправильным, досадным и позорным.

Если бы я был там, я бы точно проголосовал за это– заявил Пеллегрини.

Глава государства также поставил под сомнение целесообразность политизации вопроса о возвращении детей. Он подчеркнул, что речь идет о последствиях российской агрессии против Украины, а не об обычном политическом споре.

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Пеллегрини добавил, что не понимает, почему депутаты не поддержали возвращение детей к родителям и на родину. Их позиция создает негативный образ Словакии, а объяснить такое голосование политической целесообразностью невозможно.

Сколько украинских детей Россия вывезла из Украины?

По данным платформы Bring Kids Back, с начала полномасштабного вторжения Россия вы депортировала из Украины более 20 тысяч детей.. По состоянию на сентябрь 2026 года домой удалось вернуть более 2500 из них.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном вывозе украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

В сентябре 2026 года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций за принудительную депортацию украинских детей. Ограничения могут касаться не только тех, кто непосредственно вывозил детей, но и должностных лиц, учреждений и посредников, которые организовывали или обеспечивали эти действия.