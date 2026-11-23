Про це пише Aktuality.

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Як Пеллегріні відреагував на голосування депутатів Фіцо?

Петер Пеллегріні розкритикував позицію чотирьох представників партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо в Європарламенті. Йдеться про Любоша Блага, Катаріну Рот Неведялову, Юдіту Лашшакову та Еріка Калінака, які виступили проти резолюції із закликом повернути викрадених українських дітей їхнім родинам.

Загалом документ підтримали 536 євродепутатів, тоді як проти проголосували лише восьмеро. Серед них четверо були представниками Словаччини.

99% євродепутатів стали на бік українських дітей, лише восьмеро були проти, четверо з них – зі Словаччини– нагадав Пеллегріні.

Він назвав голосування депутатів SMER неправильним, прикрим і ганебним.

Якби я був там, я б точно проголосував за це– заявив Пеллегріні.

Глава держави також поставив під сумнів доцільність політизації питання повернення дітей. Він наголосив, що йдеться про наслідки російської агресії проти України, а не про звичайну політичну суперечку.

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Пеллегріні додав, що не розуміє, чому депутати не підтримали повернення дітей до батьків і на батьківщину.Їхня позиція створює негативний образ Словаччини, а пояснити таке голосування політичною доцільністю неможливо.

Скільки українських дітей Росія вивезла з України?

За даними платформи Bring Kids Back, від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 20 тисяч дітей. Станом на вересень 2026 року додому вдалося повернути понад 2500 із них.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до Росії.

У вересні 2026 року президент США Дональд Трамп підписав закон про розширення санкцій за примусову депортацію українських дітей. Обмеження можуть стосуватися не лише тих, хто безпосередньо вивозив дітей, а й посадовців, установ і посередників, які організовували або забезпечували ці дії.