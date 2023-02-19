Об этом на Мюнхенская конференция заявила бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает 24 Канал. По ее словам, американцы понимают, что украинцы борются за свою свободу, и они готовы их в этом поддерживать.

Обратите внимание Ничего нельзя было сделать, была только надежда – Дуда о неотвратимости войны в Украине

Общие настроения не изменились

Нэнси Пелоси отметила, что есть люди, которые говорят, что не желают тратить свои деньги, но многие американцы приняли у себя украинских беженцев. Несмотря на то, что даже время от времени в печати обсуждают тему "усталости от войны", на общие настроения американцев, по словам Пелоси, это никак не влияет.

Это послание успеха, настройка на победу. Пресса задает всевозможные вопросы. Но почему они это спрашивают? Мы просто победим, крошка. Мы просто продержимся, пока не победим. Это о демократии, свободе. Для украинского народа, но и для мира,

– подчеркнула Пелоси.

Кроме того, бывшая спикер Палаты представителей выступает за предоставление Украине американских истребителей F-16 и верит, что в ближайшее время Вашингтон примет соответствующее решение. Отдельно Пелоси отметила, что сейчас, несмотря на отсутствие этого решения, Вашингтон сейчас мог бы проводить тренировки украинских военных, чтобы в будущем Украина быстрее получила боевые самолеты.

В ЕС предлагают усиленную поддержку Украины

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель во время этой же конференции отметил, что ЕС должен усилить свою помощь Украине и зазвал парадоксом то, что украинцы получают достаточно аплодисментов, но недостаточно амуниции.

Также дипломат поддержал предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас относительно совместной закупки странами ЕС боеприпасов для Украины, которая предусматривает, что страны ЕС должны выделять средства, которые затем будут использоваться для заключения крупных контрактов с оборонной промышленностью на уровне Евросоюза.