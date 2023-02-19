Об этом польский лидер заявил во время интервью, которое транслировали в эфире национального телемарафона. В то же время, Запад надеялся, что Путин не пойдет на этот шаг.

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Россия долгое время накапливала войска

Анджей Дуда отметил, что Россия накапливала войска на границе с Украиной в течение длительного времени. Количество окупантов в личном составе на границе накануне вторжения превышало 150 тысяч военных и приближалось к 200 тысячам. Поэтому определенная форма агрессии, в том числе полномасштабное вторжение, к сожалению, была ожидаемой.

Кроме различных переговоров с Владимиром Путиным, которые более или менее открыто велись лидерами западных стран, в частности Соединенных Штатов, такой возможности на самом деле не существовало. У всех где-то была тихая надежда, что Россия не совершит эту атаку, но мы все хорошо знаем, что случилось 24 февраля,

– отметил Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что российский империализм давно проснулся, когда Москва начала вторжение в Грузе, а затем в 2014 году под прикрытием сепаратистов начала агрессию против Украины. Осенью 2021 года на границе Беларуси и Польши начался кризис, когда тысячи мигрантов пытались попасть на территорию ЕС через польскую границу. По словам Дуды, тогда в Варшаве поняли всю опасность и начали работать над усилением собственной безопасности и модернизацией армии, опасаясь, что агрессия России дошла бы и до них.

Визит Науседи и Дуды накануне вторжения

За считанные часы до начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киев прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда. Тогда президенты прибыли, чтобы выразить свою поддержку Владимиру Зеленскому. Анджей Дуда недавно вспоминал, что тогда все знали, что Россия нападет.

Зеленский, по словам Дуды, на тот момент был уверен, что нападение произойдет. Он сказал Дуде, что, возможно, они видятся в последний раз. Также Зеленский утверждал, что Украина будет сопротивляться последней капле крови.