Накануне эксперты предполагали, поедет ли Пелоси на Тайвань, несмотря на ряд угроз Китая и каким может быть этот визит. По их мнению, прилет спикера на остров мог ограничиться лишь транзитным пребыванием в аэропорту.
Однако Пелоси таки прибыла, и украинский сегмент твиттера буквально разразился смешными шутками. Редакция 24 канала собрала самые лучшие из них.
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Украинцы всколыхнули сеть мемами о прилете Пелоси на Тайвань
Пелоси недавно анонсировала визит в Тайвань, объясняя это тем, что стране нужна поддержка. Стоит отметить, что спикер Палаты представителей – третий по значимости человек в США.
Китаю не понравился этот анонс, поэтому весь мир начал наблюдать за тем, решится ли Пелоси, несмотря на угрозы, посетить остров.
Украинцы шутят о прилете Пелоси на Тайвань / Фото "Первая частная мемория"
Китай считает Тайвань своей территорией и угрожает его вернуть, даже военным путем.
В свою очередь, в Соединенных Штатах не признают независимость острова и понимают важность китайско-американских отношений.
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Несмотря на это, Пекин решил начать военные учения на Тайване. Перед прилетом Пелоси они даже закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов.
У острова кружили китайские истребители, и это также стало причиной для шуток. Украинцы, как и весь мир, думали, решится ли спикер сесть в самолет.
Смотрите мемы о визите Нэнси Пелоси на Тайвань / Скриншоты украинских соцсетей
В конце концов, самолет Пелоси таки прилетел на остров. Его сопровождали американские истребители, вылетевшие из базы в Японии.
Шум вокруг визита спикера и ее смелость еще сильнее взбудоражили соцсети.
Украинский твиттер взорвался мемами: видео
Конечно, украинцы не могли не провести параллели между вероятной войной Китая и Тайваня и полномасштабным военным вторжением России.
Так, появился ряд мемов с азиатскими Сергеем Притулой, Алексеем Арестовичем и Игорем Горкиным.
На Тайване "собирают" на Байрактар / Фото "Первая частная мемарня", автор Masha_Aleksa
У Тайванцев есть свой Арестович / Фото smak_media
В то же время у китайцев – гиркин / Скриншот с твиттера
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