Дональд Трамп заявил о возможных закупках российского дизельного топлива, а Министерство финансов США выдало лицензии на его продажу. Такие решения вызвали вопросы относительно потенциальных доходов Кремля, влияния на американские цены и способности России выполнить обещанные поставки.

Экономист Олег Пендзин в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему реализация этой сделки вызывает серьезные сомнения даже с чисто экономической точки зрения. Он также оценил, почему Трамп пытается добиться чего-то в преддверии выборов и какие последствия его решение может иметь для американской политики.

Российский дизель не решит проблем американского рынка

Заявления Дональда Трампа о возможных больших закупках российского дизельного топлива прозвучали после резкого подорожания топлива в США. В то же время обсуждается потенциальная экономическая выгода для Кремля, ведь ранее говорилось о возможных дополнительных поступлениях в Россию от 4 до 10 миллиардов долларов.

Пендзин сомневается, что заявленные объемы вообще удастся реализовать. Прежде всего он предлагает рассматривать решение американского президента через призму предвыборной борьбы, ведь Трамп пытается улучшить собственные позиции и рейтинг Республиканской партии.

Накануне выборов Трамп, как мне кажется, пытается любым способом повысить свой собственный рейтинг и рейтинг Республиканской партии. Но так уж исторически сложилось, что все, что он делает, имеет абсолютно противоположный эффект для американского избирателя,

– отметил Пендзин.

Сотрудничество с Москвой может оказаться непопулярным среди американцев, которые на протяжении десятилетий воспринимали Россию как противника. Украина же остается партнером США в противостоянии российской агрессии, и решения, которые могут выглядеть как отказ от поддержки союзника, вряд ли помогут республиканцам. Это противоречие, как предположил экономист, могут использовать даже кандидаты от самой Республиканской партии.

Экономическая ситуация также не свидетельствует о необходимости импортировать большие партии дизельного топлива. До начала войны в районе Персидского залива галлон дизельного топлива в США стоил примерно 3–3,7 доллара в зависимости от штата, тогда как сейчас цена достигает около 6,5 доллара. Такое подорожание Пендзин связывает прежде всего с международной ситуацией на нефтяном рынке.

Соединенные Штаты ежемесячно производят примерно 5,56 миллиона тонн дизельного топлива, тогда как внутреннее потребление составляет около 4,5 миллиона тонн. Первая партия российского топлива объемом 300 тысяч тонн, о которой говорил Трамп, составила бы менее 10% американского месячного потребления. При этом в стране нет дефицита дизельного топлива, и она сама активно экспортирует его, в частности в Латинскую Америку.

Против открытия американского рынка для дополнительных импортных поставок уже высказывались представители нефтяных компаний Техаса. Часть этих предприятий финансово поддерживает Республиканскую партию, а увеличение предложения иностранного топлива может противоречить их экономическим интересам.

Поставлять топливо на рынок, не испытывающий дефицита, – значит нанести ущерб собственному производителю. Я готов воспринимать подобные заявления как некие политические декларации, но смысла в этих декларациях нет абсолютно никакого,

– подчеркнул экономист.

Есть вопросы и к юридическому оформлению решения. Пендзин напомнил о подписанном Трампом законе Грема–Блюменталя, который, как он пояснил, закрепил ранее введенные американские санкции против России. Для изменения таких ограничений президент должен был бы пройти соответствующую процедуру с участием Конгресса, о чем уже говорил сенатор Ричард Блюменталь.

В то же время американский Минфин, как отмечалось в ходе беседы, уже выдал лицензии на продажу российского дизельного топлива до июля 2027 года. Экономист предположил, что обход предусмотренной законодательством процедуры может привести к судебным искам против администрации Трампа.

России может не хватить дизельного топлива для обещанных поставок

Даже при условии успешного юридического оформления сделки остается вопрос, когда российское топливо физически сможет попасть на американский рынок. Для перевозки первой партии объемом 300 тысяч тонн понадобится примерно два-три танкера, однако подготовка и доставка груза потребуют значительно больше времени, чем осталось до выборов в США.

Пендзин предложил рассмотреть даже самый благоприятный для Москвы сценарий, при котором необходимый дизель уже находится в российских портах, а суда готовы к погрузке. Несмотря на такие условия, поставки не смогут быстро повлиять на цены для американских потребителей.

Даже если учесть, что эти объемы сегодня находятся в портах, могут быть погружены на танкеры, а танкеры уже стоят под погрузкой, давайте представим, что эти танкеры точно прибудут не раньше, чем через месяц-полтора. То есть уже после выборов. Это абсолютно никак не повлияет на ценовую ситуацию до 3 ноября включительно,

– пояснил Пендзин.

Дополнительным препятствием остается страхование судов и грузов. Германия и Великобритания, как отметил экономист, подтвердили намерение сохранить санкционные ограничения против России. В то же время именно европейские компании играют важную роль на международном рынке морского страхования, поэтому поиск страховщиков для российского дизельного топлива может затрудниться.

Однако даже вопрос транспортировки не является главным. Россия существенно сократила производство дизельного топлива по сравнению с довоенными показателями, а ее внутренний рынок нуждается в значительных объемах для работы транспорта и перевозки грузов.

В 2021 году российские предприятия производили примерно 7,5 миллиона тонн дизельного топлива ежемесячно. В 2024 году этот показатель составлял около 5 миллионов тонн, а нынешнее производство Пендзин оценивает примерно в 4,5–5 миллионов тонн. При этом объемы остаются нестабильными из-за постоянных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Значительная часть российского дизельного топлива используется для работы тяжелого автомобильного и железнодорожного транспорта. Особенно это касается территорий за Уралом, где, как пояснил экономист, уровень электрификации железных дорог остается низким.

Потребление топлива также зависит от сезона. Зимой Россия потребляет примерно 2,5 миллиона тонн дизельного топлива ежемесячно, тогда как в периоды повышенного спроса потребность может составлять 4–5 миллионов тонн. Ранее при производстве более 7 миллионов тонн страна имела возможность направлять на экспорт примерно 35% продукции.

Сейчас ситуация изменилась: сезонное потребление и производство находятся примерно на одном уровне – около 4,5 миллиона тонн. С июля Россия ограничила экспорт дизельного топлива из-за нехватки продукции для собственного рынка, оставив отдельные поставки в соответствии с ранее заключенными соглашениями. В отдаленных регионах страны уже возникают проблемы с обеспечением топливом.

Существуют также вопросы относительно качества российского дизельного топлива. Пендзин обратил внимание на высокое содержание серы в значительной части продукции российских НПЗ. Для его использования на американском рынке необходимо учитывать требования к составу топлива и соответствие местным стандартам.

На сегодняшний день в Российской Федерации некоторые отдаленные субъекты федерации действительно испытывают дефицит дизельного топлива. То есть возникает большой вопрос: а откуда возьмутся эти 300 тысяч тонн, да еще и очищенных от серы, для быстрого накопления и продажи?

– отметил экономист.

В случае необходимости Кремль, вероятно, сможет отдать приказ о накоплении необходимых объемов, однако это не означает быстрого выполнения поставленной задачи. Россиянам придется собрать соответствующее топливо, организовать погрузку, найти танкеры и договориться о страховании.

Дополнительным фактором остаются украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре. Пендзин не исключил риска атак на портовые объекты и суда, которые могут использоваться для транспортировки топлива. Значительно более крупные поставки объемом до 3 миллионов тонн, о которых говорил Трамп, экономист также поставил под сомнение.

Американский президент связывал возможность таких объемов с прекращением украинских ударов по российским НПЗ и последующим возобновлением их работы. Однако, как напомнил Пендзин, Украина уже заявляла, что не планирует отказываться от атак по российской нефтегазовой инфраструктуре. В связи с этими обстоятельствами экономист не советует преждевременно подсчитывать миллиарды долларов, которые Кремль якобы гарантированно заработает на экспорте дизельного топлива.

Соглашение может обернуться политическими проблемами для Трампа

Несмотря на сомнительные экономические перспективы соглашений с Россией, их политические последствия могут оказаться гораздо серьезнее. Пендзин предположил, что после выборов 3 ноября Трамп рискует потерять поддержку в Палате представителей, а при определенных обстоятельствах республиканцы могут уступить позиции и в Сенате.

В таком случае американский президент столкнется с усилением парламентского контроля. Демократы смогут создавать следственные комиссии для изучения решений администрации, в частности ее контактов с Россией и обстоятельств новых экономических соглашений. Экономист не исключил даже попыток инициировать процедуру импичмента.

Даже если верхняя палата американского парламента, Сенат, останется за республиканцами, демократы в Палате представителей создадут такое количество временных следственных комиссий по деятельности Трампа на посту президента, начиная со свадьбы родственника, профинансированной российским олигархом, и заканчивая чем угодно, вплоть до этой "большой сделки", что у Трампа точно не останется времени на другие дела,

– предположил Пендзин.

Ситуация вокруг российского дизеля может сказаться не только на внутриамериканской политике. Для партнеров США очередное решение Вашингтона в пользу экономического сотрудничества с Москвой поднимает вопрос о надежности американских обязательств и гарантий безопасности.

Пендзин обратил внимание на то, что репутационные последствия решений Трампа останутся даже после завершения его президентства. Американскому политическому руководству придется и в дальнейшем сотрудничать с союзниками, которые могут сомневаться в готовности Вашингтона выполнять предыдущие договоренности.

Трамп в очередной раз показал всем своим партнерам, в частности европейцам, почему американские гарантии безопасности стоят так мало, почему американское слово стоит так мало и почему американские заверения стоят так мало. Уровень падения авторитета Соединенных Штатов Америки на мировой политической арене не может не беспокоить настоящего американского политика,

– подчеркнул экономист.

Подобные действия администрации могут усилить беспокойство не только в Украине, но и среди европейских партнеров, Великобритании, Канады и Австралии. В то же время Пендзин не считает нынешние решения Вашингтона совершенно неожиданными, поскольку отношение администрации Трампа к предыдущим американским обязательствам уже неоднократно вызывало вопросы.

С точки зрения экономических последствий для Украины ситуация пока не означает гарантированного резкого увеличения российских доходов. Прежде всего России необходимо найти и экспортировать обещанные объемы топлива, а продолжение украинских ударов по ее нефтеперерабатывающим мощностям остается важным фактором, ограничивающим такие возможности.

Трамп пытается снизить цены перед выборами

Причины решения американского президента Пендзин связывает с особенностями его политического поведения и стремлением добиться быстрого результата в преддверии выборов. Он не исключил, что Трамп искренне рассчитывает на снижение цен благодаря импорту больших, как ему кажется, партий российского дизельного топлива.

Экономист напомнил и о заявлениях американского президента о якобы 300 миллиардах долларов помощи Украине при Джо Байдене, которые он считает оторванными от реальных показателей. Во время предвыборных мероприятий Трамп также, как утверждал Пендзин, обещал избирателям по 5 тысяч долларов за поддержку Республиканской партии.

Подобные заявления экономист воспринимает как проявление предвыборной борьбы, в которой американский президент пытается найти способ вернуть расположение избирателей. Особое значение здесь имеют цены на топливо, ведь их рост напрямую ощущают американские граждане.

У меня сложилось такое впечатление, что у него в голове есть идея: пообещав завезти большие партии российского топлива – как он считает, большие партии – он может существенно снизить цену на дизельное топливо на американском рынке,

– пояснил Пендзин.

В то же время неизвестно, сколько на самом деле будет стоить импортируемое дизельное топливо и будет ли оно дешевле американской продукции. Кроме того, нефтяные компании США сейчас получают значительные прибыли, а некоторые из них остаются важными финансовыми донорами республиканцев.

Трамп ранее поддерживал расширение американской добычи нефти и ослабление экологических ограничений, чтобы стимулировать развитие собственной энергетической отрасли. Теперь же его идея импорта российского дизельного топлива может противоречить интересам тех самых производителей, которые заинтересованы в продаже американской продукции.

На рынке с профицитом какой идиот везет топливо в страну? На рынке с профицитом, еще раз повторяю, американцы производят дизельного топлива больше, чем потребляют. Они являются одними из крупнейших экспортеров дизельного топлива в мире,

– подчеркнул экономист.

Рост цен в США связан не столько с нехваткой самого дизельного топлива, сколько с подорожанием нефти на мировом рынке. Пендзин назвал главной причиной ситуацию вокруг Ормузского пролива, блокировка которого повлияла на международные нефтяные котировки.

Американский нефтяной рынок остается открытым, поэтому цены на сырье собственной добычи также зависят от мировых показателей. В частности, американская нефть WTI обычно стоит лишь на несколько долларов дешевле, чем Brent, а не на десятки долларов, как могло бы быть при полной независимости от международной торговли.

Рост мировых цен на нефть влияет и на WTI, а ее подорожание отражается на стоимости нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. Поэтому попытка объяснить высокие цены в США украинскими ударами по российским НПЗ, как считает Пендзин, не соответствует реальным причинам подорожания.

К тому же Россия еще с июля ограничила поставки дизельного топлива на мировой рынок, оставив небольшие объемы в соответствии с предварительными договоренностями. Причиной стала нехватка топлива для собственного потребления, а не внезапное появление большого экспортного потенциала.

Зато для Путина решение США может быть важным как прецедент ослабления санкций. Пендзин предположил, что Москва и Вашингтон могли рассчитывать на изменение позиции европейских государств после шагов администрации Трампа.

Однако Германия и Великобритания уже заявили о сохранении своих ограничений, а Европейский Союз продолжает вводить новые санкции против России. Именно европейскую позицию экономист считает гораздо более важной для Украины, ведь основная часть санкционного давления на российскую экономику приходится на ЕС.

При президентстве Трампа, как отметил Пендзин, Вашингтон ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти", однако большинство других американских ограничений остались еще со времен администрации Байдена. Он предположил, что решения в отношении этих компаний могли быть связаны с интересом к их зарубежным активам.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть также от результатов американских выборов 3 ноября. Пендзин прогнозирует серьезные политические трудности для Трампа в случае потери республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса.

Я думаю, что Америку ждут чрезвычайно сложные времена после 3 ноября, когда будут подведены окончательные итоги и Трамп увидит сокрушительное поражение в обеих палатах парламента. Думаю, что он начнет достаточно агрессивные действия по оспариванию результатов этих выборов,

– предположил экономист.

Среди возможных рисков он назвал повторение политического противостояния, которое США пережили после предыдущих президентских выборов. Тогда сторонники движения MAGA штурмовали Капитолий во время передачи власти Джо Байдену.

Пендзин не исключил, что в случае неблагоприятного для Трампа результата выборов американская демократия может вновь столкнуться с серьезной нестабильностью. В то же время он напомнил, что ранее демократические институты США смогли выдержать подобное испытание, и выразил надежду, что это удастся и в следующий раз.

Полное интервью с Олегом Пендзиным: смотрите видео