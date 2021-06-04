На основную часть украинцев такие изменения не должны повлиять. Об этом в эфире сообщил экономист Олег Пендзин.
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По его словам, цену на рынке вряд ли поднимут, ведь она формируется на основные "платежеспособного спроса населения". В то же время сомнительно, что у людей увеличится количество денег и они смогут платить дороже.
Меньше денег получит однозначно продавец. Потому что этот налог "ляжет" на его собственный доход,
– подчеркнул Пендзин.
Несмотря на это, как отметил экономист, те люди, которые имеют несколько квартир (более 3 – 4) и вдруг имеют в планах продать их в течение одного года, то действительно будут платить дополнительные налоги. Речь идет о 18% и 1,5% вместо военного сбора.
Экономист сказал, повысится ли цена на квартиры: смотрите видео
Коротко о новых налогах на недвижимость
- Правительство предложило Верховной Раде обложить налогом на добавленную стоимость сделки по продаже недвижимости в новостройках.
- Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.
- Кроме того, предложили увеличить налоги на доходы физических лиц, если они продают третью или следующую по счету недвижимость в течение одного года.
- Речь идет об увеличении выплат с 5 до 18%.