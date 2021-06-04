На основну частину українців такі зміни не повинні вплинути. Про це в ефірі повідомив економіст Олег Пендзин.
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За його словами, ціну на ринку навряд дуже піднімуть, адже вона формується на основні "платоспроможного попиту населення". Водночас сумнівно, що в людей збільшаться гроші і вони зможуть платити дорожче.
Менше грошей отримає однозначно продавець. Тому що цей податок "ляже" на його власний дохід,
– наголосив Пендзин.
Попри це, як зауважив економіст, ті люди, які мають декілька квартир (понад 3 – 4) і раптом мають у планах продати їх упродовж одного року, і справді платитимуть додаткові податки. Мовиться про 18% і 1,5% замість воєнного збору.
Економіст сказав, чи підвищиться ціна на квартири: дивіться відео
Коротко про нові податки на нерухомість
- Уряд запропонував Верховній Раді обкласти податок на додану вартість операції з продажу нерухомості в новобудовах.
- Відповідний законопроєкт вже зареєстрували в парламенті.
- Крім того, запропонували збільшити податки на доходи фізичних осіб, якщо вони продають третю або наступну за рахунком нерухомість упродовж одного року.
- Мовиться про збільшення виплат із 5 до 18%.