Налог будет меняться в соответствии с крепкостью напитка. Об этом в эфире сообщил экономист Олег Пендзин.

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Цену на пиво увеличат

"Сейчас будут вводить налог не от литража, а от крепкости. И чем крепче (напиток – 24 канал) – он (налог – 24 канал) будет выше. Самый высокий налог будет на то пиво, которое будет иметь максимальное количество градусов", – отметил экономист.

Бесспорно "положит" эти цифры в цену товара, и за все это мы с вами заплатим дополнительно. Это однозначно увеличит цену товара,

– подчеркнул Пендзин.

Он отметил, что украинцы ценят пиво, и бесспорно это увеличит расходы людей на данный продукт. Потому что любое налогообложение не будет происходить за счет производителя.

Напомним! Правительство хочет изменить ставку обложения акцизным налогом пива. Поэтому это может привести к подорожанию напитка в торговых точках.

Пендзин прокомментировал увеличение цены на пиво: смотрите видео