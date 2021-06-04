Податок змінюватиметься відповідно до міцності напою. Про це в ефірі повідомив економіст Олег Пендзин.

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Ціну на пиво збільшать

"Наразі вводитимуть податок не від літражу, а від міцності. І чим міцніший (напій – 24 канал) – він (податок – 24 канал) буде вищим. Найвищий податок буде на те пиво, яке матиме максимальну кількість градусів", – відзначив економіст.

Безперечно "покладе" ці цифри в ціну товару і за все це ми з вами заплатимо додатково. Це однозначно збільшить ціну товару,

– наголосив Пендзин.

Він зауважив, що українці поціновують пиво і безперечно це збільшить видатки людей на цей продукт. Тому що будь-яке оподаткування не відбуватиметься коштом виробника.

Нагадаємо! Уряд хоче змінити ставку оподаткування акцизним податком пива. Відтак це може призвести до подорожчання напою в торгових точках.

Пендзин прокоментував збільшення ціни на пиво: дивіться відео