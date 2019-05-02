Пеня за коммуналку: как и за что ее начисляют
С 1 мая 2019 года в Украине вступают в силу изменения в закон о жилищно-коммунальных услугах – вводится абонлата на ЖКУ и пеня на задолженность.
За несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 мая начнут начислять пеню.
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Как начисляется пеня за коммуналку?
Согласно закону, за каждый день просрочки платежа пеня составит 0,01%, или 3,65% в год, но общий размер пени не может превышать суммы долга.
Пеню будут начислять с первого рабочего дня, следующего за последним, когда должна была быть внесена оплата.
Когда не начисляют пеню?
Пеню не будут начислять, если у государства перед потребителем есть задолженности по субсидии или льготы или у потребителя есть справка о задержке выплаты зарплаты.
Если после получения предупреждения о неуплате, задолженность не погашена в течение 30 дней, услугу могут отключить – говорится обо всех услугах, кроме электроэнергии и газа.
В случае неуплаты долга услугу могут отключить//Фото: 24 канал
За некачественные коммунальные украинцы теперь могут требовать возмещения.