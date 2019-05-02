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      Пеня за коммуналку: как и за что ее начисляют

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      Пеня за коммуналку 2019 - как и за что начисляют пеню в Украине
      Пеня за коммуналку: май 2019 / 24 канал

      С 1 мая 2019 года в Украине вступают в силу изменения в закон о жилищно-коммунальных услугах – вводится абонлата на ЖКУ и пеня на задолженность.

      За несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 мая начнут начислять пеню.

      Читайте также: Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня

      Как начисляется пеня за коммуналку?

      Согласно закону, за каждый день просрочки платежа пеня составит 0,01%, или 3,65% в год, но общий размер пени не может превышать суммы долга.

      Пеню будут начислять с первого рабочего дня, следующего за последним, когда должна была быть внесена оплата.

      Когда не начисляют пеню?

      Пеню не будут начислять, если у государства перед потребителем есть задолженности по субсидии или льготы или у потребителя есть справка о задержке выплаты зарплаты.

      Если после получения предупреждения о неуплате, задолженность не погашена в течение 30 дней, услугу могут отключить – говорится обо всех услугах, кроме электроэнергии и газа.

      пеня за комуналку борг ЖКГ тарифи платіжки
      В случае неуплаты долга услугу могут отключить//Фото: 24 канал

      За некачественные коммунальные украинцы теперь могут требовать возмещения.

      ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ, КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ОЖИДАЮТ УКРАИНЦЕВ:
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      Теги: Новости недвижимости ЖКХ Реформы Тарифы Законодательство Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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