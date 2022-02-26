Министр социальной политики Украины Марина Лазебна рассказала, что пенсии, выплачиваемые через счета в банках, зачислены на счета получателей до 25 февраля в соответствии с графиком финансирования.

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Также Пенсионный фонд перечислил в полном объеме средства на выплату пенсий, по месту фактического проживания получателей осуществляют работники Укрпочты. Но период такой доставки продлили до 28 февраля 2022 из-за опасности для работы почтальонов. Поэтому те, кто еще не получил пенсию, получат ее в течение следующих дней.

Как помочь армии? Национальный банк также открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии. Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

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Текст публикации МВД Украины:

Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения. Марина Лазебна, Министр социальной политики Украины, сообщила, что в условиях военного положения финансирование пенсий за февраль 2022 состоялось своевременно и в полном объеме.

Пенсии, выплачиваемые через счета в банках, зачислены на счета получателей до 25 февраля в соответствии с графиком финансирования.

Пенсионный фонд перечислил в полном объеме средства на выплату пенсий, выплату и доставку которых по месту фактического проживания получателей осуществляет Акционерное общество "Укрпочта". При этом период такой доставки продлен до 28 февраля 2022 из-за опасности для работы почтальонов.