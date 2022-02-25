Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что через сервис Portmone в помощь украинской армии перечислили уже 77 миллионов гривен с "єПідтримки" за 5 часов.

К теме НБУ срочно перечислил в бюджет Украины 19 миллиардов гривен

Михаил Федоров добавил, что в фонд "Вернись живым" можно прислать как остаток с вашей карты поддержки, так и всю сумму от государства — 1 000 гривен. Сделать это можно по ссылке.

Как еще помочь армии? Национальный банк также открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости!

Текст публикации Михаила Федорова:

Украинцы, вы невероятные! Прошло всего 5 часов, а на помощь украинской армии вы перечислили уже 77 миллионов гривен из "єПідтримки"! И это только через Portmone.

Напоминаю, в фонд Вернись живым можно отправить как остаток с вашей карты "єПідтримка", так и всю сумму от государства — 1 000 грн. Сделать это можно по ссылке: https://earmy.portmone.com.ua Все будет Украина!