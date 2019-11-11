Пенсии для пророссийских боевиков и умерших: СБУ накрыла возмутительную схему

Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили хитрый механизм финансирования так называемых "Л/ДНР" с территории Украины. Так, он касался сделок с социальными выплатами.

Организовал незаконную схему переселенец из Луганщины. Мужчина уже длительное время проживает в Харькове. За деньги он предлагал жителям оккупированного Донбасса посодействовать в незаконном начислении пенсий и других социальных выплат. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Схему поддерживали сотрудники управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работники банковских учреждений. С ее помощью делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО.

Среди них были и боевики так называемых "Л/ДНР", также пенсии и соцвыплаты оформляли на умерших.

Во время 8-ми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяли более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Сейчас организатору схемы сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц.



СБУ задержала руководителя преступной схемы / пресс-центр СБУ