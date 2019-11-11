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      Пенсии для пророссийских боевиков и умерших: СБУ накрыла возмутительную схему

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      Пророссийские боевики получали соцвыплаты из Украины
      Пророссийские боевики получали соцвыплаты из Украины / Иллюстративное фото / 24 канал

      Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили хитрый механизм финансирования так называемых "Л/ДНР" с территории Украины. Так, он касался сделок с социальными выплатами.

      Организовал незаконную схему переселенец из Луганщины. Мужчина уже длительное время проживает в Харькове. За деньги он предлагал жителям оккупированного Донбасса посодействовать в незаконном начислении пенсий и других социальных выплат. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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      Схему поддерживали сотрудники управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работники банковских учреждений. С ее помощью делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО.

      Среди них были и боевики так называемых "Л/ДНР", также пенсии и соцвыплаты оформляли на умерших.

      Во время 8-ми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяли более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

      Сейчас организатору схемы сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц.

      СБУ гроші виплати пенсії
      СБУ задержала руководителя преступной схемы / пресс-центр СБУ

      гроші СБУ
      Сотрудники СБУ провели 8 обысков / фото пресс-центр СБУ

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пенсия Пророссийские боевики Деньги СБУ
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