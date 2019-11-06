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      В Борисполе задержали 6 человек, которые хотели вывезти в РФ комплектующие для самолетов – фото

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      СБУ задержала контрабандистов, которые хотели вывезти в Россию комплектующие для военных самолетов
      СБУ задержала контрабандистов, которые хотели вывезти в Россию комплектующие для военных самолетов / ssu.gov.ua

      В международном аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ задержали 6 мужчин за попытку контрабанды в Российскую Федерацию комплектующих для военных самолетов.

      Задержанные незаконно покупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности, для самолетов Су-27 и ТУ-22, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил России, а затем перепродавали. Заказчиками поставок были граждане РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

      К теме: Из Украины пытались вывезти детали к российским военным кораблям: фото

      В рамках следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для вывоза.

      Также правоохранители обнаружили электронную переписку с заказчиками из России, а также комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение операции.

      В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие.

      Интересно: Агента российской ФСБ задержали в Украине во время получения секретных военных документов

      Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК. Досудебное расследование продолжается.

      СБУ изъяла комплектующие для военных самолетов / фото Службы безопасности

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины авиация Контрабанда СБУ
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