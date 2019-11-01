Из Украины пытались вывезти детали к российским военным кораблям: фото
Переправить комплектующие собирался украинец – житель Николаева. Он долгое время переписывался с "заказчиками" из России. Сотрудники СБУ задержали мужчину во время пересечения границы.
Детали, которые собирался переправить в Россию украинец, используют во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях военно-морского флота РФ. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
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Рыночная цена оборудования составляет больше полутора миллиона гривен,
– говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства у мужчины обнаружили переписку с заказчиками из России.
По факту инцидента уже возбудили уголовное производство.
Украинца подозревают в осуществлении международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю. Продолжаются следственные действия.