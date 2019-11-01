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      Из Украины пытались вывезти детали к российским военным кораблям: фото

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      Украинец пытался вывезти в Россию детали к военным кораблям
      Украинец пытался вывезти в Россию детали к военным кораблям / Иллюстративное фото

      Переправить комплектующие собирался украинец – житель Николаева. Он долгое время переписывался с "заказчиками" из России. Сотрудники СБУ задержали мужчину во время пересечения границы.

      Детали, которые собирался переправить в Россию украинец, используют во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях военно-морского флота РФ. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

      Интересно: Агента российской ФСБ задержали во время получения секретных военных документов

      Рыночная цена оборудования составляет больше полутора миллиона гривен,
      – говорится в сообщении.

      Во время обыска по месту жительства у мужчины обнаружили переписку с заказчиками из России.

      По факту инцидента уже возбудили уголовное производство.

      Украинца подозревают в осуществлении международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю. Продолжаются следственные действия.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СБУ ЧФ РФ
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