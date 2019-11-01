З України намагалися вивезти деталі до російських військових кораблів: фото

Переправити комплектуючі збирався українець – мешканець Миколаєва. Він тривалий час листувався із "замовниками" з Росії. Співробітники СБУ затримали чоловіка під час перетину кордону.

Деталі, які збирався переправити у Росію українець, використовують під час ремонту та технічного обслуговування двигунів на кораблях військово-морського флоту РФ. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Ринкова ціна обладнання становить понад півтора мільйона гривень,

– мовиться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання у чоловіка виявили листування із замовниками з Росії.

За фактом інциденту вже порушили кримінальне провадження.

Українця підозрюють у здійсненні міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Тривають слідчі дії.