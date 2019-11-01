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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      З України намагалися вивезти деталі до російських військових кораблів: фото

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      Українець намагався вивезти до Росії деталі до військових кораблів
      Українець намагався вивезти до Росії деталі до військових кораблів / Ілюстративне фото

      Переправити комплектуючі збирався українець – мешканець Миколаєва. Він тривалий час листувався із "замовниками" з Росії. Співробітники СБУ затримали чоловіка під час перетину кордону.

      Деталі, які збирався переправити у Росію українець, використовують під час ремонту та технічного обслуговування двигунів на кораблях військово-морського флоту РФ. Про це інформує пресцентр СБУ.

      Цікаво: Агента російської ФСБ затримали в Україні під час отримання секретних військових документів

      Ринкова ціна обладнання становить понад півтора мільйона гривень,
      – мовиться у повідомленні.

      Під час обшуку за місцем проживання у чоловіка виявили листування із замовниками з Росії.

      За фактом інциденту вже порушили кримінальне провадження.

      Українця підозрюють у здійсненні міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Тривають слідчі дії.

       

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      Теги: Новини України СБУ ЧФ РФ
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