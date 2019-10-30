Агента російської ФСБ затримали в Україні під час отримання секретних військових документів
Контррозвідники СБУ викрили та затримали агента російської ФСБ, коли той отримував таємні матеріали, які стосуються оборонки України. Трапилося це 30 жовтня у Черкаській області.
Громадянина України та мешканця Черкащини завербували кадрові офіцери російської спецслужби, коли той перебував на території країни-агресора. Про це розповіли у пресцентрі СБУ.
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Переконливим аргументом зрадити Україну виявилися гроші. Чоловік погодився збирати та передавати інформацію про обороноздатність нашої країни.
Щоб отримати доступ до документів, які були б цінними для агресора, агент ФСБ контактував із військовими ЗСУ. А потім передавав зібрані відомості кураторам через спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою.
Завербований росіянами черкащанин поголився зрадити Україну за гроші / Фото СБУ
Тепер чоловіка звинувачують у державній зраді, повідомлення про підозру вже готують. У разі визнання судом провини підозрюваного той може отримати покарання – ув'язнення до 15 років.
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