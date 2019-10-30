17:39
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, 29 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Агента російської ФСБ затримали в Україні під час отримання секретних військових документів

      1527 Читать новость на русском
      Затриманий правоохоронцями агент російської ФСБ
      Затриманий правоохоронцями агент російської ФСБ / СБУ

      Контррозвідники СБУ викрили та затримали агента російської ФСБ, коли той отримував таємні матеріали, які стосуються оборонки України. Трапилося це 30 жовтня у Черкаській області.

      Громадянина України та мешканця Черкащини завербували кадрові офіцери російської спецслужби, коли той перебував на території країни-агресора. Про це розповіли у пресцентрі СБУ.

      Читайте також: Співробітника НБУ затримали на хабарі у 40 тисяч доларів – фото

      Переконливим аргументом зрадити Україну виявилися гроші. Чоловік погодився збирати та передавати інформацію про обороноздатність нашої країни.

      Щоб отримати доступ до документів, які були б цінними для агресора, агент ФСБ контактував із військовими ЗСУ. А потім передавав зібрані відомості кураторам через спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою.

      СБУ
      Завербований росіянами черкащанин поголився зрадити Україну за гроші / Фото СБУ

      Тепер чоловіка звинувачують у державній зраді, повідомлення про підозру вже готують. У разі визнання судом провини підозрюваного той може отримати покарання – ув'язнення до 15 років.

      До теми: Заробляв, обстрілюючи Щастя: СБУ затримала ворожого артилериста – фото

      blog_ava
      Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США
      сьогодні
      5413
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія СБУ Новини Черкас
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      сьогодні , 17:30 Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      Павло Казарін 77
      Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      сьогодні , 17:00 Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      Наталя Ромашова 281
      Дизайн коридору: практичні поради, як зробити кімнату місткою та затишною
      сьогодні , 16:30 Дизайн коридору: практичні поради, як зробити кімнату місткою та затишною
      Катерина Козачинська 115
      Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      сьогодні , 15:00 Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      Блог Медіа 1049
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сьогодні , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 2530
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук