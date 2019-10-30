Агента российской ФСБ задержали во время получения секретных военных документов

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента российской ФСБ, когда тот получал тайные материалы, которые касаются оборонки Украины. Случилось это 30 октября в Черкасской области.

Гражданина Украины и жителя Черкасщины завербовали кадровые офицеры российской спецслужбы, когда тот находился на территории страны-агрессора. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

Читайте также: Сотрудника НБУ задержали на взятке в 40 тысяч долларов – фото

Убедительным аргументом предать Украину оказались деньги. Мужчина согласился собирать и передавать информацию об обороноспособности нашей страны.

Чтобы получить доступ к документам, которые были бы ценными для агрессора, агент ФСБ контактировал с военными ВСУ. А потом передавал собранные сведения кураторам через специальное техническое средство со встроенной камерой.



Завербованный россиянами черкасчанин побрился предать Украину за деньги / Фото СБУ

Теперь мужчину обвиняют в государственной измене, сообщение о подозрении уже готовят. В случае признания судом вины подозреваемого, тот может получить наказание – заключение до 15 лет.

К теме: Зарабатывал, обстреливая Счастье: СБУ задержала вражеского артиллериста – фото