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      Агента российской ФСБ задержали во время получения секретных военных документов

      152 Читати новину українською
      Задержанный правоохранителями агент российской ФСБ
      Задержанный правоохранителями агент российской ФСБ / СБУ

      Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента российской ФСБ, когда тот получал тайные материалы, которые касаются оборонки Украины. Случилось это 30 октября в Черкасской области.

      Гражданина Украины и жителя Черкасщины завербовали кадровые офицеры российской спецслужбы, когда тот находился на территории страны-агрессора. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

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      Убедительным аргументом предать Украину оказались деньги. Мужчина согласился собирать и передавать информацию об обороноспособности нашей страны.

      Чтобы получить доступ к документам, которые были бы ценными для агрессора, агент ФСБ контактировал с военными ВСУ. А потом передавал собранные сведения кураторам через специальное техническое средство со встроенной камерой.

      СБУ
      Завербованный россиянами черкасчанин побрился предать Украину за деньги / Фото СБУ

      Теперь мужчину обвиняют в государственной измене, сообщение о подозрении уже готовят. В случае признания судом вины подозреваемого, тот может получить наказание – заключение до 15 лет.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Черкасс СБУ
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