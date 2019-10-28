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      Зарабатывал, обстреливая Счастье: СБУ задержала вражеского артиллериста – фото

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      Предатель обстреливал Счастье
      Предатель обстреливал Счастье / Пресс-центр СБУ

      Пророссийский боевик сбежал из так называемой "ЛНР" из-за безденежья. Из-за тех же денег летом 2015 года он присоединился к пророссийским оккупантам. Те его радушно приняли и зачислили в так называемый гаубично-артиллерийский дивизион.

      Боевик зарабатывал себе на жизнь, обстреливая жилые массивы Счастья и позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

       К теме: Шпионку боевиков взяли под стражу в Житомире

      Интересно! Счастье находится под контролем Украины с июня 2014 года, впрочем, город на Луганщине находится фактически на линии фронта.

      окуповані території карта оос
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канал

      Впоследствии предатель понял, что работа у боевиков – занятие не слишком прибыльное. В поисках лучшей жизни оккупант перебрался на контролируемую часть Луганщины, к родственникам. Но там его уже ждали сотрудники СБУ вместе с полицейскими.

      За "боевые заслуги" перед украинским народом его ожидает расплата – до 15 лет лишения свободы,
      – отмечают в спецслужбе.

      Мужчине уже объявили подозрение по статье создание террористической группы или террористической организации.

      СБУ бойовикиПророссийский боевик обстреливал жилые массивы Счастья / фото пресс-служба СБУ

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ Пророссийские боевики
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