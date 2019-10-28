Зарабатывал, обстреливая Счастье: СБУ задержала вражеского артиллериста – фото

Пророссийский боевик сбежал из так называемой "ЛНР" из-за безденежья. Из-за тех же денег летом 2015 года он присоединился к пророссийским оккупантам. Те его радушно приняли и зачислили в так называемый гаубично-артиллерийский дивизион.

Боевик зарабатывал себе на жизнь, обстреливая жилые массивы Счастья и позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Интересно! Счастье находится под контролем Украины с июня 2014 года, впрочем, город на Луганщине находится фактически на линии фронта.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канал

Впоследствии предатель понял, что работа у боевиков – занятие не слишком прибыльное. В поисках лучшей жизни оккупант перебрался на контролируемую часть Луганщины, к родственникам. Но там его уже ждали сотрудники СБУ вместе с полицейскими.

За "боевые заслуги" перед украинским народом его ожидает расплата – до 15 лет лишения свободы,

– отмечают в спецслужбе.

Мужчине уже объявили подозрение по статье создание террористической группы или террористической организации.

Пророссийский боевик обстреливал жилые массивы Счастья / фото пресс-служба СБУ