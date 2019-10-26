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      Шпионку боевиков взяли под стражу в Житомире

      14 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / inform.kz

      Жительница Донетчины передавала пророссийским боевикам данные разведывательного характера о дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины.

      Королевский райсуд Житомира взял женщину под стражу на 2 месяца без права внесения залога, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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      Жительница Донетчины руководствовалась идеологическими мотивами и разделяла взгляды пророссийских боевиков. Злоумышленница с апреля 2019 года по настоящее время способствовала этой террористической организации.

      В постановлении суда говорится, что подозреваемая собирала и передавала сведения разведывательного характера о дислокации, перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, которые принимали участие в АТО и в дальнейшем в ООС на территории Донецкой области.

      Сейчас досудебное расследование продолжается. Уголовное дело открыли за создание террористической группы или террористической организации. Женщине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

      Кстати, накануне суд заочно приговорил бывшего главу одного из управлений СБУ до 12 лет тюрьмы за работу на боевиков так называемой "ДНР". На их сторону он перешел в 2014 году.

      Тем временем оккупанты продолжают обстреливать позиции ООС. Как прошли минувшие сутки – читайте по ссылке.

       

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Житомира Вооруженные силы Украины Криминальные новости Война на Донбассе Операция Объединенных сил Решение суда Новости Донецка
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