Шпионку боевиков взяли под стражу в Житомире

Жительница Донетчины передавала пророссийским боевикам данные разведывательного характера о дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины.

Королевский райсуд Житомира взял женщину под стражу на 2 месяца без права внесения залога, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Жительница Донетчины руководствовалась идеологическими мотивами и разделяла взгляды пророссийских боевиков. Злоумышленница с апреля 2019 года по настоящее время способствовала этой террористической организации.

В постановлении суда говорится, что подозреваемая собирала и передавала сведения разведывательного характера о дислокации, перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, которые принимали участие в АТО и в дальнейшем в ООС на территории Донецкой области.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Уголовное дело открыли за создание террористической группы или террористической организации. Женщине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кстати, накануне суд заочно приговорил бывшего главу одного из управлений СБУ до 12 лет тюрьмы за работу на боевиков так называемой "ДНР". На их сторону он перешел в 2014 году.

Тем временем оккупанты продолжают обстреливать позиции ООС. Как прошли минувшие сутки – читайте по ссылке.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала