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      Шпигунку бойовиків взяли під варту у Житомирі

      425 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / inform.kz

      Мешканка Донеччини передавала проросійським бойовикам дані розвідувального характеру щодо дислокації та переміщення сил та засобів Збройних сил України.

      Корольовський райсуд Житомира взяв жінку під варту на 2 місяці без права внесення застави, повідомляє пресслужба прокуратури.

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      Мешканка Донеччини керувалася ідеологічними мотивами та поділяла погляди проросійських бойовиків. Зловмисниця з квітня 2019 року по теперішній час сприяла цій терористичній організації.

      В ухвалі суду йдеться, що підозрювана збирала та передавала відомості розвідувального характеру щодо дислокації, переміщення сил та засобів Збройних сил України та інших збройних формувань, які брали участь в АТО та у подальшому в ООС на території Донецької області.

      Наразі досудове розслідування триває. Кримінальну справу відкрили за створення терористичної групи чи терористичної організації. Жінці загрожує позбавленні волі на строк від 8 до 15 років.

      До речі, напередодні суд заочно засудив колишнього главу одного з управлінь СБУ до 12 років вʼязниці за роботу на бойовиків так званої "ДНР". На їх бік він перейшов в 2014 році.

      Тим часом окупанти продовжують обстрілювати позиції ООС. Як минула попередня доба – читайте за посиланням.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Донецька Рішення суду Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Кримінальні новини Збройні сили України Новини Житомира
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