Залякував і піддавав тортурам: суд покарав бойовика, який раніше був високопосадовцем СБУ

Суд заочно засудив колишнього главу одного з управлінь СБУ до 12 років вʼязниці за роботу на бойовиків так званої "ДНР". На їх бік він перейшов в 2014 році.

Зрадник у 2014 році очолив так званий "Макіївський підрозділ МДБ ДНР" і активно протидіяв силам АТО та ООС. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисник шукав та підбирав місцевих громадян, яких під тиском та погрозами змушував збирати інформацію про українських військових та СБУ. У разі відмови співпрацювати він піддавав людей тортурам та погрожував їм ув’язненням.

Зловмисник поки перебуває у розшуку. Втім, це не зупинило суд вже покарати колаборанта.

Його засудили за статтею про створення терористичної організації. Присудили бойовику 12 років за ґратами.