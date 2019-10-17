19:11
17 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Янукович – наркодилер Госдуми. Хто замовив Захарченка
      Вєсті Кремля
      20:42, 16 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Залякував і піддавав тортурам: суд покарав бойовика, який раніше був високопосадовцем СБУ

      553 Читать новость на русском
      Суд заочно засудив проросійського колаборанта
      Суд заочно засудив проросійського колаборанта / Ілюстративне фото

      Суд заочно засудив колишнього главу одного з управлінь СБУ до 12 років вʼязниці за роботу на бойовиків так званої "ДНР". На їх бік він перейшов в 2014 році.

      Зрадник у 2014 році очолив так званий "Макіївський підрозділ МДБ ДНР" і активно протидіяв силам АТО та ООС. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      До теми: Контррозвідка: бойовики вербують засуджених, яких передають Україні

      Зловмисник шукав та підбирав місцевих громадян, яких під тиском та погрозами змушував збирати інформацію про українських військових та СБУ. У разі відмови співпрацювати він піддавав людей тортурам та погрожував їм ув’язненням.

      Зловмисник поки перебуває у розшуку. Втім, це не зупинило суд вже покарати колаборанта.

      Його засудили за статтею про створення терористичної організації. Присудили бойовику 12 років за ґратами.

      blog_ava
      В українській армії з’являться нові військові звання: Рада схвалила закон
      сьогодні
      28636
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України СБУ Новини Донецька Війна на Донбасі Рішення суду Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича
      сьогодні , 19:01 Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича
      Ірина Поліщук 211
      Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      сьогодні , 18:02 Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 1553
      Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      сьогодні , 16:30 Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      Віталій Дейнега 685
      Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      сьогодні , 16:01 Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      Злой Одессит 948
      Я спитав у президента, коли скінчиться "рішалово", – Голобородько про суперечку з Зеленським
      сьогодні , 15:01 Я спитав у президента, коли скінчиться "рішалово", – Голобородько про суперечку з Зеленським
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук