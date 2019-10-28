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      Заробляв, обстрілюючи Щастя: СБУ затримала ворожого артилериста – фото

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      Зрадник обстрілював Щастя
      Зрадник обстрілював Щастя / пресцентр СБУ

      Проросійський бойовик втік із та званої "ЛНР" через безгрошів’я. Через ті ж таки гроші влітку 2015-го він приєднався до проросійських окупантів. Ті його радо прийняли і зарахували до так званого гаубично-артилерійського дивізіону.

      Бойовик заробляв собі на життя, обстрілюючи житлові масиви Щастя та позиції українських військових. Про це інформує пресцентр СБУ.

      До теми: Шпигунку бойовиків взяли під варту у Житомирі

      Цікаво! Щастя перебуває під контролем України від червня 2014 року, втім, місто на Луганщині розташоване фактично на лінії фронту.

      окуповані території карта оос
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 канал

      Згодом зрадник зрозумів, що робота в бойовиків – заняття не надто прибуткове. У пошуках кращого життя окупант перебрався на контрольовану частину Луганщини, до родичів. Але там на нього вже чекали співробітники СБУ разом із поліцейськими.

      За "бойові заслуги" перед українським народом його очікує розплата – до 15 років позбавлення волі,
      – наголошують у спецслужбі.

      Чоловіку вже оголосили підозру за статтею створення терористичної групи чи терористичної організації.

      СБУ бойовики
      Проросійський бойовик обстрілював житлові масиви Щастя/ фото пресслужба СБУ

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Проросійські бойовики
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