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      Співробітника НБУ затримали на хабарі у 40 тисяч доларів – фото

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      Співробітника НБУ затримали у Києві
      Співробітника НБУ затримали у Києві / Нацполіція

      Співробітники Національної поліції і Служби безпеки України затримали працівника Національного банку за підозрою в отриманні великого хабара.

      За даними слідства, співробітник НБУ вимагав 50 тисяч доларів від підприємця за допомогу в отриманні безстрокової генеральної ліцензії на обмін валют. Про це йдеться на сайті прокуратури Києва.

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      За домовленістю з підприємцем, той спочатку мав передати перший транш у сумі 40 тисяч доларів, а після вирішення питання – решту суми. Оскільки це питання не входить в коло його обов’язків, а інших службовців він не залучав, дії співробітника НБУ попередньо кваліфіковано як шахрайство.

       

      Затримання співробітника НБУ на хабарі / фото Нацполіції

      Водночас, в НБУ заявили, що затриманий не є працівником структурного підрозділу, що здійснює видачу ліцензій на здійснення валютних операцій. Він обіймає не керівну посаду та працює у департаменті, що відповідає за господарське забезпечення діяльності Нацбанку.

      Регулятор уточнив, що рішення НБУ щодо видачі ліцензій ухвалюються колегіальним органом на підставі висновків низки департаментів, що унеможливлює вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень.

      В НБУ також планують провести внутрішню перевірку.

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики НБУ Хабар СБУ Корупція
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