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      Сотрудника НБУ задержали на взятке в 40 тысяч долларов – фото

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      Сотрудника НБУ задержали в Киеве
      Сотрудника НБУ задержали в Киеве / Нацполиция

      Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины задержали работника Национального банка по подозрению в получении крупной взятки.

      По данным следствия, сотрудник НБУ требовал 50 тысяч долларов от предпринимателя за помощь в получении бессрочной генеральной лицензии на обмен валют. Об этом говорится на сайте прокуратуры Киева.

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      По договоренности с предпринимателем, тот сначала должен был передать первый транш в сумме 40 тысяч долларов, а после решения вопроса – остаток суммы. Поскольку этот вопрос не входит в круг его обязанностей, а других служащих он не привлекал, действия сотрудника НБУ предварительно квалифицированы как мошенничество.

       

      Задержание сотрудника НБУ на взятке / фото Нацполиции

      В то же время, в НБУ заявили, что задержанный не является работником структурного подразделения, осуществляющего выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Он занимает не руководящую должность и работает в департаменте, отвечающем за хозяйственное обеспечение деятельности Нацбанка.

      Регулятор уточнил, что решение НБУ о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании выводов ряда департаментов, что исключает влияние одного лица на процесс принятия таких решений.

      В НБУ также планируют провести внутреннюю проверку.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ Коррупция СБУ Взятка
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