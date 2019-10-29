Сотрудника НБУ задержали на взятке в 40 тысяч долларов – фото

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины задержали работника Национального банка по подозрению в получении крупной взятки.

По данным следствия, сотрудник НБУ требовал 50 тысяч долларов от предпринимателя за помощь в получении бессрочной генеральной лицензии на обмен валют. Об этом говорится на сайте прокуратуры Киева.

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По договоренности с предпринимателем, тот сначала должен был передать первый транш в сумме 40 тысяч долларов, а после решения вопроса – остаток суммы. Поскольку этот вопрос не входит в круг его обязанностей, а других служащих он не привлекал, действия сотрудника НБУ предварительно квалифицированы как мошенничество.

Задержание сотрудника НБУ на взятке / фото Нацполиции

В то же время, в НБУ заявили, что задержанный не является работником структурного подразделения, осуществляющего выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Он занимает не руководящую должность и работает в департаменте, отвечающем за хозяйственное обеспечение деятельности Нацбанка.

Регулятор уточнил, что решение НБУ о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании выводов ряда департаментов, что исключает влияние одного лица на процесс принятия таких решений.

В НБУ также планируют провести внутреннюю проверку.