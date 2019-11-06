У Борисполі затримали 6 осіб, які хотіли вивезти в РФ комплектуючі для військових літаків – фото

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали 6 чоловіків за спробу контрабанди в Російську Федерацію комплектуючих для військових літаків.

Затримані незаконно купували у різних продавців агрегати і вузли до бойових літаків, зокрема, для літаків Су-27 і ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил Росії, а потім перепродавали. Замовниками поставок були громадяни РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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В рамках слідчих дій у складських приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи у Києві та Харкові правоохоронці вилучили агрегати і вузли з комплектуючими до бойових літаків, підготовлені для вивезення.

Також правоохоронці виявили електронну переписку із замовниками з Росії, а також комплекти митної та технічної документації, що доводять проведення операції.

В ході обшуків організатор угоди намагався застосувати нарізну вогнепальну зброю.

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Вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру по ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК. Досудове розслідування триває.

СБУ вилучила комплектуючі для військових літаків / фото Служби безпеки