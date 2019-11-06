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      У Борисполі затримали 6 осіб, які хотіли вивезти в РФ комплектуючі для військових літаків – фото

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      СБУ затримала контрабандистів, які хотіли вивезти у Росію комплектуючі для військових літаків
      СБУ затримала контрабандистів, які хотіли вивезти у Росію комплектуючі для військових літаків / ssu.gov.ua

      У міжнародному аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали 6 чоловіків за спробу контрабанди в Російську Федерацію комплектуючих для військових літаків.

      Затримані незаконно купували у різних продавців агрегати і вузли до бойових літаків, зокрема, для літаків Су-27 і ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил Росії, а потім перепродавали. Замовниками поставок були громадяни РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

      До теми: З України намагалися вивезти деталі до російських військових кораблів: фото

      В рамках слідчих дій у складських приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи у Києві та Харкові правоохоронці вилучили агрегати і вузли з комплектуючими до бойових літаків, підготовлені для вивезення.

      Також правоохоронці виявили електронну переписку із замовниками з Росії, а також комплекти митної та технічної документації, що доводять проведення операції.

      В ході обшуків організатор угоди намагався застосувати нарізну вогнепальну зброю.

      Цікаво: Агента російської ФСБ затримали в Україні під час отримання секретних військових документів

      Вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру по ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК. Досудове розслідування триває.

      СБУ вилучила комплектуючі для військових літаків / фото Служби безпеки

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України СБУ Контрабанда авіація
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