Пенсии в Украине могут повысить: когда и для кого

Украинцам, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, могут повысить пенсии уже в этом году при условии наличия ресурса в Пенсионном фонде Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба чиновника.

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Повышение пенсий тем людям, которые имеют большой трудовой стаж и маленькие заработные платы, с которыми они выходили на пенсию, и из-за этого имеют небольшие пенсионные выплаты, – это следующий этап пенсионной реформы. В частности, необходимо внести изменения в действующее законодательство. Есть обращение Президента Украины к Правительству по этому поводу, есть соответствующие инициативы Правительства,

– рассказал он.

Так, вице-премьер считает несправедливой ситуацию, когда люди с большим страховым стажем в октябре 2017 года получили мизерные надбавки к пенсии.

"Я надеюсь, что Министерство социальной политики выполнит соответствующие поручения и внесет на рассмотрение правительства, а правительство внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в законодательство, которые урегулируют этот механизм", – добавил Розенко.

По его словам, сейчас в правительстве нет дискуссии относительно того, нужно ли повышать пенсии или нет.

"Все зависит от финансовой состоятельности украинской экономики, от наличия финансового ресурса Пенсионного фонда Украины. Это вопрос довольно масштабный, включающий и развитие экономики, и легализацию заработной платы, легализацию теневой занятости и динамику поступлений в Пенсионный фонд. Если все эти факторы сложатся и мы получим реальный ресурс, я надеюсь, что еще в этом году мы объявим и проведем эту инициативу", – подчеркнул Розенко.

Напомним, с 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос на 77 гривен и составляет 1777 гривен на одного человека. В связи с ростом социальных стандартов, выросли и пенсии.