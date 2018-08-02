Пенсії в Україні можуть підвищити: коли і для кого

Українцям, котрі мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, можуть підвищити пенсії вже цього року за умови наявності ресурсу у Пенсійному фонді України.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає прес-служба чиновника.

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Підвищення пенсій тим людям, які мають великий трудовий стаж і маленькі заробітні плати, з якими вони виходили на пенсію, і через це мають невеличкі пенсійні виплати, – це наступний етап пенсійної реформи. Зокрема, необхідно внести зміни до чинного законодавства. Є звернення Президента України до Уряду щодо цього, є відповідні ініціативи Уряду,

– розповів він.

Так, віце-прем’єр вважає несправедливою ситуацію, коли люди з великим страховим стажем у жовтні 2017року отримали мізерні надбавки до пенсії.

"Я сподіваюся, що Міністерство соціальної політики виконає відповідні доручення і внесе на розгляд уряду, а уряд вже внесе на розгляд Верховної Ради зміни до законодавства, які врегулюють цей механізм", – додав Розенко.

За його словами, наразі в уряді немає дискусії щодо того, чи потрібно підвищувати пенсії чи ні.

"Все залежить від фінансової спроможності української економіки, від наявності фінансового ресурсу Пенсійного фонду України. Це питання досить масштабне, яке включає і розвиток економіки, і легалізацію заробітної плати, легалізацію тіньової зайнятості, і динаміку надходжень до Пенсійного фонду. Якщо всі ці чинники складуться і ми матимемо реальний ресурс, я сподіваюся, що ще в цьому році ми оголосимо і здійснимо цю ініціативу", – підкреслив Розенко.

Нагадаємо, з 1 липня, прожитковий мінімум в Україні зріс на 77 гривень і становить 1777 гривень на одну людину. У зв'язку зі зростанням соціальних стандартів, зросли і пенсії.