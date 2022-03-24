Глава Николаевской областной военной администрации обнародовал в сети фото разбитой российской ракеты и рассказал, сколько она стоит.

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Стоимость ракеты оккупанта – сумма пенсий 40 тысяч россиян

По состоянию на 24 марта средняя пенсия в России по курсу центрального банка государства-агрессора составляет примерно 184 доллара. В то же время, по экспертной оценке, стоимость ракеты Х-555 – примерно 7 500 000 долларов. Это без учета затрат на ее запуск.

Ким обнародовал уничтоженную украинскими защитниками российскую ракету, указав, что она стоила столько же, сколько в месяц получают 40 760 пенсионеров.

Пропорции стоимости ракеты и пенсий россиян / коллаж из телеграма Виталия Кима

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