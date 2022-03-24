Глава Миколаївської обласної військової адміністрації оприлюднив у мережі фото розтрощеної російської ракети та розповів, скільки вона коштує.

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Вартість ракети окупанта – сума пенсій 40 тисяч росіян

Станом на 24 березня середня пенсія у Росії за курсом центрального банку держави-агресорки становить приблизно 184 долари. Водночас, за експертною оцінкою, вартість ракети Х-555 – приблизно 7 500 000 доларів. Це без врахування витрат на її запуск.

Кім оприлюднив знищену українськими захисниками російську ракету, вказавши, що вона коштувала стільки ж, скільки в місяць отримують 40 760 пенсіонерів.



Пропорції вартості ракети та пенсій росіян / Колаж з телеграму Віталія Кіма

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