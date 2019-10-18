Как будут расти пенсии в 2020 году: проект госбюджета
Правительство заложило в проект государственного бюджета на 2020 год минимальную пенсию на уровне 1672 гривен.
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Какой размер пенсии в Украине сейчас?
По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине размер пенсий такой:
- средней – 3019 гривен и 62 копейки;
- минимальной – 1564 гривен.
К слову, недавно Пенсионный фонд Украины запустил свой мобильное приложение. С его помощью украинские пенсионеры получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда.
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