Как будут расти пенсии в 2020 году: проект госбюджета

Правительство заложило в проект государственного бюджета на 2020 год минимальную пенсию на уровне 1672 гривен.

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Какой размер пенсии в Украине сейчас?

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине размер пенсий такой:

средней – 3019 гривен и 62 копейки;

минимальной – 1564 гривен.

К слову, недавно Пенсионный фонд Украины запустил свой мобильное приложение. С его помощью украинские пенсионеры получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда.