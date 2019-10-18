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      Как будут расти пенсии в 2020 году: проект госбюджета

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      Пенсия 2020 Украина – как будет расти пенсия в 2020 – бюджет 2020
      Какими будут пенсии в 2020 году / Иллюстративное фото

      Правительство заложило в проект государственного бюджета на 2020 год минимальную пенсию на уровне 1672 гривен.

      Новость дополняется ...

      Читайте также: На что рассчитывают украинцы, чтобы достойно жить на пенсии: детали в цифрах

      Какой размер пенсии в Украине сейчас?

      По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине размер пенсий такой:

      • средней – 3019 гривен и 62 копейки;
      • минимальной – 1564 гривен.

      К слову, недавно Пенсионный фонд Украины запустил свой мобильное приложение. С его помощью украинские пенсионеры получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Бюджет Пенсионный фонд Пенсия Бюджет 2020 Деньги
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