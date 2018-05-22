18:53
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Программы Крупным планом
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Пенсия, которой не было: в чьих карманах оседают деньги пожилых людей

Крупным планом 123 Читати новину українською

Схемы с пенсиями впечатляют – людям недоплачивают от несколько сотен до несколько тысяч гривен ежемесячно. Но есть волонтеры, которые разоблачают несправедливые расчеты Пенсионного фонда.

Так, в Запорожье волонтера по проверке начисления пенсий Виктора Богданова знает едва ли не каждый пенсионер. Эксперт предполагает, что чаще всего обманывают тех, кто не идет на коррупционный сговор.

Читайте также: Конвейер смерти: почему в Украине массово убивают бездомных животных

"Вот у меня был пример. Пришел ко мне человек со своим пенсионным делом. Я посмотрел дело и сразу сказал, что вас Пенсионный фонд обманул на несколько сотен гривен", – отметил он.

Чтобы добиться справедливости, обманутые дедушки и бабушки ищут спасения у Виктора Богданова.

В понедельник в офисе "Самопомочи" я принял 55 пенсионеров. Сегодня в общественной организации за права пенсионеров я вел прием 30 человек. То есть в неделю я где-то до 200 людей принимаю,
– рассказал волонтер.

После проведения так называемой пенсионной реформы и осовременивания пенсий в приемные "Самопомочи" начали массово обращаться люди, ведь никакого увеличения не получили.

Возможно ли самостоятельно разоблачить махинации с пенсией – смотрите в программе.

Теги: Пенсионный фонд Пенсіонери Самопомич
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук