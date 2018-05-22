Пенсия, которой не было: в чьих карманах оседают деньги пожилых людей

Схемы с пенсиями впечатляют – людям недоплачивают от несколько сотен до несколько тысяч гривен ежемесячно. Но есть волонтеры, которые разоблачают несправедливые расчеты Пенсионного фонда.

Так, в Запорожье волонтера по проверке начисления пенсий Виктора Богданова знает едва ли не каждый пенсионер. Эксперт предполагает, что чаще всего обманывают тех, кто не идет на коррупционный сговор.

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"Вот у меня был пример. Пришел ко мне человек со своим пенсионным делом. Я посмотрел дело и сразу сказал, что вас Пенсионный фонд обманул на несколько сотен гривен", – отметил он.

Чтобы добиться справедливости, обманутые дедушки и бабушки ищут спасения у Виктора Богданова.

В понедельник в офисе "Самопомочи" я принял 55 пенсионеров. Сегодня в общественной организации за права пенсионеров я вел прием 30 человек. То есть в неделю я где-то до 200 людей принимаю,

– рассказал волонтер.

После проведения так называемой пенсионной реформы и осовременивания пенсий в приемные "Самопомочи" начали массово обращаться люди, ведь никакого увеличения не получили.

Возможно ли самостоятельно разоблачить махинации с пенсией – смотрите в программе.