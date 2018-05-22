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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Пенсія, якої не було: у чиїх кишенях осідають гроші літніх людей

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Схеми із пенсіями вражають – людям недоплачують від кількасот до кілька тисяч гривень щомісяця. Та є волонтери, які викривають несправедливі розрахунки Пенсійного фонду.

Так, у Запоріжжі волонтера з перевірки нарахування пенсій Віктора Богданова знає чи не кожен пенсіонер. Експерт припускає, що найчастіше обдурюють тих, хто не йде на корупційну змову.

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"Ось у мене був приклад. Прийшла до мене людина зі своєю пенсійною справою. Я подивився справу і одразу сказав, що вас Пенсійний фонд обдурив на кілька сотень гривень", – зазначив він.

Аби добитись справедливості, ошукані дідусі та бабусі шукають порятунку у Віктора Богданова.

У понеділок в офісі "Самопомочі" я прийняв 55 пенсіонерів. Сьогодні в громадській організації за права пенсіонерів я вів прийом 30 осіб. Тобто на тиждень я десь до 200 людей приймаю,
– розповів волонтер.

Після проведення так званої пенсійної реформи та осучаснення пенсій до приймалень "Самопомочі" почали масово звертатися люди, адже жодного збільшення не отримали.

Чи можливо самостійно викрити махінації із пенсією – дивіться у програмі. 

Теги: Самопоміч Пенсіонери Пенсійний фонд України
Джерело: 24 Канал
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