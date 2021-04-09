Пенсионер из Николаева использовал артиллерийский снаряд как подставку для домашних дел
Житель одного из сел Николаевского района хранил в своем доме взрывчатые предметы. В частности, у мужчины был артиллерийский снаряд, который он использовал как подставку для домашних дел.
Источник:Нацполіція
Получив сообщение о хранении взрывных устройств мужчиной, полицейские пришли в его дом с обыском.
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Что полиция нашла у мужчины
Во время проведения следственных мероприятий правоохранители обнаружили в доме 62-летнего жителя одного из сел Николаевщины взрывчатые предметы. Туда сразу же выехали взрывотехники.
Взрывотехники осмотрели обнаруженное
- тротиловую шашку,
- артиллерийский боевой снаряд калибра 122 мм осколочно-фугасного действия с радиусом поражения до 1 километра, который подлежит немедленному уничтожению.
Снаряд вывезли и обезвредили на полигоне. А тротиловую шашку полицейские направили на проведение экспертизы.
Как мужчина объяснил хранение взрывных устройств
По словам мужчины, взрывчатые предметы он нашел, поэтому и принес домой. Боевой снаряд он использовал как подставку во время домашних работ.
Что ему грозит
По данному факту начали уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
На Николаевщине пенсионер хранил дома взрывные предметы / Фото Нацполиции
Взрывотехники обезвредили найденный снаряд: смотрите видео
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