Житель одного из сел Николаевского района хранил в своем доме взрывчатые предметы. В частности, у мужчины был артиллерийский снаряд, который он использовал как подставку для домашних дел.

Получив сообщение о хранении взрывных устройств мужчиной, полицейские пришли в его дом с обыском.

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Что полиция нашла у мужчины

Во время проведения следственных мероприятий правоохранители обнаружили в доме 62-летнего жителя одного из сел Николаевщины взрывчатые предметы. Туда сразу же выехали взрывотехники.

Взрывотехники осмотрели обнаруженное

тротиловую шашку,

артиллерийский боевой снаряд калибра 122 мм осколочно-фугасного действия с радиусом поражения до 1 километра, который подлежит немедленному уничтожению.

Снаряд вывезли и обезвредили на полигоне. А тротиловую шашку полицейские направили на проведение экспертизы.

Как мужчина объяснил хранение взрывных устройств

По словам мужчины, взрывчатые предметы он нашел, поэтому и принес домой. Боевой снаряд он использовал как подставку во время домашних работ.

Что ему грозит

По данному факту начали уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.



На Николаевщине пенсионер хранил дома взрывные предметы / Фото Нацполиции

Взрывотехники обезвредили найденный снаряд: смотрите видео