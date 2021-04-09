Житель одного з сіл Миколаївського району зберігав у своєму будинку вибухові предмети. Зокрема, у чоловіка був артилерійський снаряд, який він використовував як підставку для хатніх справ.

Отримавши повідомлення про зберігання вибухових пристроїв чоловіком, поліцейські прийшли до його будинку з обшуком.

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Що поліція знайшла у чоловіка

Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили у будинку 62-річного жителя одного із сіл Миколаївщини вибухові предмети. Туди одразу ж виїхали вибухотехніки.

Вибухотехніки оглянули виявлене

тротилову шашку,

артилерійський бойовий снаряд калібру 122 міліметрів осколково-фугасної дії з радіусом ураження до 1 кілометру, який підлягає негайному знищенню.

Снаряд вивезли та знешкодили на полігоні. А тротилову шашку поліцейські направили на проведення експертизи.

Як чоловік пояснив зберігання вибухових пристроїв

За словами чоловіка, вибухові предмети він знайшов, тому й приніс додому. Бойовий снаряд він використовував як підставку під час домашніх робіт.

Що йому загрожує

За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.



На Миколаївщині пенсіонер зберігав вдома вибухові предмети / Фото Нацполіції

Вибухотехніки знешкодили знайдений снаряд: дивіться відео