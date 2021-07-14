Один из участников акции – пенсионер Министерства внутренних дел Станислав Чернявский. Он рассказал, почему под законодательным органом собрались так много людей.

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По его словам, основной вопрос протестующих в Верховную Раду – это законопроект №2141, который должны принимать во втором чтении.

Прежде всего это у нас предупредительная акция по перерасчету пенсий,

– сказал Чернявский.

Он отметил, что протестующие хотят снять соответствующий законопроект с рассмотрения во втором чтении. "Мы против этого законопроекта. Я хочу обратиться в ВР – если вы принимаете законопроекты, у вас есть юридический отдел, то хотя бы с ними консультируйтесь", – отметил участник акции протеста.

Чернявский подчеркнул, что лично передал обращение протестующих народному депутату Украины от "Батькивщины" Михаилу Цимбалюку. "Он пообещал это озвучить с трибуны Верховной Рады. Думаю, он нам поможет в решении этих вопросов", – сказал протестующий.

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