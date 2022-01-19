Архитектор трагедии
Вот кто стоит за расстрелом мирных митингующих и гражданских. Детей, стариков, женщин.
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Вот кто попросил своего друга Путина ввести войска на казахскую землю.
Вот он, инициатор массовых репрессий и пыток, которые захлестнули Казахстан.
Это его кровавый почерк, который мы видели в Жанаозене, только теперь в огромных, ужасающих масштабах.
Назарбаев в очередной раз показал, что пойдет на все ради власти. Для него человеческая жизнь ничего не значит по сравнению с интересами клана.
Это был тактический ход: уйти в тень, убрать родственников.
Вся ответственность за трагедию лежит на Назарбаеве и Токаеве.
Важно Преступления режима Токаева, о которых не расскажет пропаганда
Радует только одно
Диктатор при жизни увидел "народную любовь".
Его памятник не просто снесли, а еще таскали за автомобилем по площади и повесили на акимате, а таблички с названием улицы Назарбаева срывали и топтали.
Рано или поздно приходится платить по счетам. И за январь-2022 тоже придется.
фото Sputnik Казахстан
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