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      Пенсионер-рекордсмен: 80-летний дедушка 12 часов подряд читал наизусть стихи

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      Дедушка, которому 80 лет, установил национальный рекорд. Больше 11 часов он читал наизусть стихи. При этом, не подглядывал и надолго не останавливался. Как готовился к такому поэтическому марафону и сколько лет учил стихи – узнавали корреспонденты 24 канала

      Киевлянин Василий Ототюк читал наизусть поэзию почти сотни любимых писателей на различные тематики: философскую, историческую, патриотическую, лирическую. В общем прозвучало 547 стихов за 11 часов 39 минут.

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      Кандидат на рекорд имеет право на 5 минут перерыва каждый час. "По правилам, если претендент на рекорд в течение 30 секунд не может вспомнить строку, которую забыл, рекорд на этом прекращается", – рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.


      Стихи господин Василий выписал в толстую тетрадь

      Сейчас он является рекордсменом Украины. Василий Ототюк по специальности историк и подполковник в отставке. Рассказал, что знает все эти стихи еще с девятого класса и повторял раз в неделю. Устанавливать рекорд пенсионер пришел с группой поддержки – дочерью, внучкой и правнучкой. На этом останавливаться не собирается. Говорит, что лет через 5 попытается побить собственный успех, а пока подучит новые стихи.

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      Предыдущий рекорд в этой номинации принадлежал киевлянину Николаю Ворону. Он непрерывно читал стихи почти 6 часов подряд.



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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новости Украины Новости культуры Рекорды
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