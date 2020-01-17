Пенсионер-рекордсмен: 80-летний дедушка 12 часов подряд читал наизусть стихи

Дедушка, которому 80 лет, установил национальный рекорд. Больше 11 часов он читал наизусть стихи. При этом, не подглядывал и надолго не останавливался. Как готовился к такому поэтическому марафону и сколько лет учил стихи – узнавали корреспонденты 24 канала

Киевлянин Василий Ототюк читал наизусть поэзию почти сотни любимых писателей на различные тематики: философскую, историческую, патриотическую, лирическую. В общем прозвучало 547 стихов за 11 часов 39 минут.

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Кандидат на рекорд имеет право на 5 минут перерыва каждый час. "По правилам, если претендент на рекорд в течение 30 секунд не может вспомнить строку, которую забыл, рекорд на этом прекращается", – рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.



Стихи господин Василий выписал в толстую тетрадь

Сейчас он является рекордсменом Украины. Василий Ототюк по специальности историк и подполковник в отставке. Рассказал, что знает все эти стихи еще с девятого класса и повторял раз в неделю. Устанавливать рекорд пенсионер пришел с группой поддержки – дочерью, внучкой и правнучкой. На этом останавливаться не собирается. Говорит, что лет через 5 попытается побить собственный успех, а пока подучит новые стихи.

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Предыдущий рекорд в этой номинации принадлежал киевлянину Николаю Ворону. Он непрерывно читал стихи почти 6 часов подряд.





