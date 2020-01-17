Пенсіонер-рекордсмен: 80-річний дідусь 12 годин поспіль читав напам'ять вірші

Дідусь, якому 80 років, встановив національний рекорд. Понад 11 годин він читав напам'ять поезію. При цьому, не підглядав та надовго не зупинявся. Як готувався до такого поетичного марафону і скільки років вчив вірші – дізнавалися кореспонденти 24 каналу

Киянин Василь Ототюк читав напам'ять поезію майже сотні улюблених письменників на різні тематики: філософську, історичну, патріотичну, ліричну. Загалом прозвучало 547 віршів за 11 годин 39 хвилин.

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Кандидат на рекорд має право на 5 хвилин перерви щогодини. "За правилами, якщо претендент на рекорд продовж 30 секунд не може згадати рядок який забув, рекорд на тому припиняється", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.



Вірші пан Василь виписав у товстий зошит

Зараз він є рекордсменом України. Василь Ототюк за фахом історик та підполковник у відставці. Розповів, що знає всі ці вірші ще з дев’ятого класу та повторював раз на тиждень. Встановлювати рекорд пенсіонер прийшов з групою підтримки – донькою, внучкою та правнучкою. На цьому зупинятися не збирається. Каже, що років через 5 спробує побити власний успіх, а поки підівчить нових віршів.

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Попередній рекорд у цій номінації належав киянину Миколі Ворону. Він безупинно читав вірші майже 6 годин поспіль.





