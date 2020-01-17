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      Пенсіонер-рекордсмен: 80-річний дідусь 12 годин поспіль читав напам'ять вірші

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      Дідусь, якому 80 років, встановив національний рекорд. Понад 11 годин він читав напам'ять поезію. При цьому, не підглядав та надовго не зупинявся. Як готувався до такого поетичного марафону і скільки років вчив вірші – дізнавалися кореспонденти 24 каналу

      Киянин Василь Ототюк читав напам'ять поезію майже сотні улюблених письменників на різні тематики: філософську, історичну, патріотичну, ліричну. Загалом прозвучало 547 віршів за 11 годин 39 хвилин.

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      Кандидат на рекорд має право на 5 хвилин перерви щогодини. "За правилами, якщо претендент на рекорд продовж 30 секунд не може згадати рядок який забув, рекорд на тому припиняється", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.


      Вірші пан Василь виписав у товстий зошит

      Зараз він є рекордсменом України. Василь Ототюк за фахом історик та підполковник у відставці. Розповів, що знає всі ці вірші ще з дев’ятого класу та повторював раз на тиждень. Встановлювати рекорд пенсіонер прийшов з групою підтримки – донькою, внучкою та правнучкою. На цьому зупинятися не збирається. Каже, що років через 5 спробує побити власний успіх, а поки підівчить нових віршів.

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      Попередній рекорд у цій номінації належав киянину Миколі Ворону. Він безупинно читав вірші майже 6 годин поспіль.



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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новини України Рекорди Новини культури
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