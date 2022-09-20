Программа инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Сколько пенсионеров получат дополнительные выплаты

1 миллион 676 тысяч пенсионеров в возрасте 70-74 года, имеющих размер пенсии до 1 340 гривен, получат дополнительные выплаты.

Пенсионерам выплата будет производиться ежемесячно в размере 300 гривен, так чтобы общая выплата не превышала размера пенсионной выплаты – 1 340 гривен.

По словам Марчак, программа будет распространяться на четыре миллиона пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше.

Также уже с октября для лиц старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, будет установлена ​​минимальная пенсионная выплата в размере 3 000 гривен.

Если такие лица имеют меньшую продолжительность страхового стажа, то выплата будет составлять пропорционально не менее 2500 гривен для пенсионеров от 70 до 80 лет, если страховой стаж составляет для женщин 20 лет, 25 лет для мужчин. А если человеку более 80 лет, то такая выплата составит не менее 2600 гривен,

– отметила она.

Пенсии в Украине: последние новости

С 1 января 2023 года для выхода на пенсию человеку потребуется уже 30 лет страхового стажа.

Кстати, украинцы могут собственноручно посчитать размер пенсионного стажа и сумму своих будущих выплат. Для этого необходимо авторизироваться на Портале электронных услуг фонда.

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о добровольной накопительной системе. Если закон будет принят, то с января 2023 года можно будет заключить договор и открыть индивидуальный казначейский пенсионный счет.

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