Програма ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Скільки пенсіонерів отримають додаткові виплати

1 мільйон 676 тисяч пенсіонерів віком 70-74 роки, які мають розмір пенсії до 1 340 гривень, отримають додаткові виплати.

Пенсіонерам виплата буде здійснюватися щомісяця у розмірі 300 гривень, так, щоб загальна виплата не перевищувала розміру пенсійної виплати – 1 340 гривень.

За словами Марчак, програма поширюватиметься на чотирьох мільйонів пенсіонерів віком від 70 років і старше.

Також вже з жовтня для осіб старше 70 років, які мають повний страховий стаж, буде встановлено мінімальну пенсійну виплату у розмірі 3 000 гривень.

Якщо такі особи мають меншу тривалість страхового стажу, то виплата буде становити пропорційно не менше 2 500 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, якщо страховий стаж становить для жінок 20 років, 25 років для чоловіків. А якщо людині понад 80 років, то така виплата становитиме не менше 2 600 гривень,

– зазначила вона.

Пенсії в Україні: останні новини

З 1 січня 2023 року для виходу на пенсію людині будуть потрібні уже 30 років страхового стажу.

До речі, українці можуть власноруч порахувати розмір пенсійного стажу та суму своїх майбутніх виплат. Для цього потрібно авторизуватися на Порталі електронних послуг фонду.

Також у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про добровільну накопичувальну систему. Якщо закон ухвалять, то з січня 2023 року можна буде укласти договір та відкрити індивідуальний казначейський пенсійний рахунок.

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