Пенсионеры оккупированного Луганска могут остаться без пенсий

С 1 августа те граждане "ЛНР", которые не прошли актуализацию данных в "Пенсионном фонде республики", могут не получить выплаты. Их счета в псевдоведомстве обещают заморозить.

Актуализация данных продлится до 30 августа. Все, кто не прошел процедуру подтверждения, не получат деньги, отметила "глава" квазифонда Татьяна Васильева. Об этом пишет Информационное сопротивление со ссылкой на местные СМИ оккупантов.

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Что известно об актуализации данных

Псевдопенсионный фонд на оккупированной территории Луганска заставляет жителей "ЛНР" подтвердить свои данные для начисления выплат. Актуализация данных пенсионеров началась в ОРДЛО с 1 февраля и продлится до 30 июня.

Если же кто-то не актуализирует свои данные, то уже с 1 августа выплаты будут приостановлены до того времени, пока "фонд" не увидит пенсионера,

– заявила Васильева.

Сообщается, что процедура верификации является "комплексом мероприятий по сбору и проверки правдивости информации". Таким образом оккупанты проверяют соответствие персональных данных выплат.

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