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      Пенсионеры оккупированного Луганска могут остаться без пенсий

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      С 1 августа те граждане "ЛНР", которые не прошли актуализацию данных в "Пенсионном фонде республики", могут не получить выплаты. Их счета в псевдоведомстве обещают заморозить.

      Актуализация данных продлится до 30 августа. Все, кто не прошел процедуру подтверждения, не получат деньги, отметила "глава" квазифонда Татьяна Васильева. Об этом пишет Информационное сопротивление со ссылкой на местные СМИ оккупантов.

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      Что известно об актуализации данных

      Псевдопенсионный фонд на оккупированной территории Луганска заставляет жителей "ЛНР" подтвердить свои данные для начисления выплат. Актуализация данных пенсионеров началась в ОРДЛО с 1 февраля и продлится до 30 июня.

      Если же кто-то не актуализирует свои данные, то уже с 1 августа выплаты будут приостановлены до того времени, пока "фонд" не увидит пенсионера,
      – заявила Васильева.

      Сообщается, что процедура верификации является "комплексом мероприятий по сбору и проверки правдивости информации". Таким образом оккупанты проверяют соответствие персональных данных выплат.

      Як жителі окупованих територій отримують виплати

      • После российской агрессии в 2014 году Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на территориях, подконтрольных боевикам. Чтобы получать пенсии, люди должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на территории подконтрольной Украины.
      • В 2016 году Украина приняла решение о более жестких правилах получения пенсий для переселенцев. Выдачу денег осуществляли через счета и сеть "Сбербанка". Также была установлена система верификации через электронные пенсионные удостоверения.
      • Кроме этого, пенсионеры теряли свои выплаты, если более 2 месяцев они отсутствовали на территориях, подконтрольных Украине. Это привело к тому, что жители оккупированной части Донбасса приезжали на подконтрольную Украине территорию. Они становились на учет, получали пенсию и возвращались обратно в ОРДЛО.
      • 2 января парламентарий от "Слуги народа" Галина Третьякова отметила, что это нормально, когда пенсионеры на оккупированных территориях получают 2 пенсии: украинскую и от оккупационных администраций. Кроме того, она назвала выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях "еще одним видом санкций против России", мол таким образом происходит экономическое разорение страны-агрессора.
      • 1 марта 2020 года начнется вторая ежегодная индексация пенсий. В среднем они вырастут на 11%. То есть, если речь идет о средней пенсии в 3 тысячи 370 гривен, то доплата составит примерно 306 гривен.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Переселенцы Ощадбанк Деньги Пенсия Оккупированные территории Украина – Россия
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