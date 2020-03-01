11:25
1 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пенсіонери окупованого Луганська можуть лишитися без пенсій

      - Читать новость на русском
      Пенсії на окупованих територіях / e-burgas.com

      З 1 серпня ті громадяни окупованого Луганська, які не пройшли актуалізацію даних у "Пенсійному фонді республіки", можуть не отримати виплати. Їхні рахунки у псевдовідомстві обіцяють заморозити.

      Актуалізація даних триватиме до 30 серпня. Усі, хто не пройшов процедуру підтвердження, не отримають гроші, наголосила "голова" квазіфонду Тетяна Васильєва. Про це пише Інформаційний спротив з посиланням на місцеві ЗМІ окупантів.

      Зверніть увагу: Що зміниться у березні: до Росії за закордонним паспортом, зросте пенсія і подорожчає телефон 

      Що відомо про актуалізацію даних

      Псевдопенсійний фонд на окупованій території Луганська змушує жителів "ЛНР" підтвердити свої дані для нарахування виплат. Актуалізація даних пенсіонерів розпочалася в ОРДЛО з 1 лютого і триватиме до 30 червня.

      Якщо ж хтось не актуалізує свої дані, то вже з 1 серпня виплати будуть припинені до того часу, як "фонд" не побачить пенсіонера,
      – заявила Васильєва.

      Повідомляється, що процедура верифікації є "комплексом заходів зі збору та перевірки правдивості інформації". У такий спосіб окупанти перевіряють відповідність персональних даних до виплат.

      Як жителі окупованих територій отримують виплати

      • Після російської агресії у 2014 році Україна припинила соціальні виплати громадянам, які проживають на територіях, що підконтрольні бойовикам. Щоб отримувати пенсії, люди повинні зареєструватися як переселенці та жити на території підконтрольної України.
      • У 2016 році Україна ухвалила рішення про більш жорсткі правила отримання пенсій для переселенців. Видачу грошей здійснювали через рахунки та мережу "Ощадбанку". Також було встановлено систему верифікації через електронні пенсійні посвідчення.
      • Крім цього, пенсіонери втрачали свої виплати, якщо більше як 2 місяці вони були відсутніми на територіях, підконтрольних Україні. Це призвело до того, що мешканці окупованої частини Донбасу приїжджали на підконтрольну Україні територію. Вони ставали на облік, отримували пенсію і поверталися назад в ОРДЛО.
      • 2 січня парламентарка від "Слуги народу" Галина Третьякова наголосила, що це нормально, коли пенсіонери на окупованих територіях отримують 2 пенсії: українську і від окупаційних адміністрацій. Окрім того, вона назвала виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях "ще одним видом санкцій проти Росії", мовляв таким чином відбувається економічне розорення країни-агресора.
      • 1 березня 2020 року почнеться друга щорічна індексація пенсій. У середньому вони зростуть на 11%. Тобто, якщо йдеться про середню пенсію у 3 тисячі 370 гривень, то доплата складе приблизно 306 гривень.
      Прощена неділя: що не можна робити і як правильно просити вибачення
      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Переселенці Ощадбанк Гроші Пенсія Окуповані території Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:00 Головні новини за 29 лютого: історична угода США й Афганістану, повернення захоплених РФ рибалок
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 08:04 Прийшла платіжка за комуналку з великою сумою: що робити
      Юлія Поскробок
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 06:00 Що зміниться у березні: до Росії за закордонним паспортом, зросте пенсія і подорожчає телефон
      Вероніка Климська
      29 лютого , 22:30 Зеленський хоче оновити уряд: чи знайдеться в ньому місце для Тігіпка
      Анна Калюжна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук