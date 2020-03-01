Пенсіонери окупованого Луганська можуть лишитися без пенсій
З 1 серпня ті громадяни окупованого Луганська, які не пройшли актуалізацію даних у "Пенсійному фонді республіки", можуть не отримати виплати. Їхні рахунки у псевдовідомстві обіцяють заморозити.
Актуалізація даних триватиме до 30 серпня. Усі, хто не пройшов процедуру підтвердження, не отримають гроші, наголосила "голова" квазіфонду Тетяна Васильєва. Про це пише Інформаційний спротив з посиланням на місцеві ЗМІ окупантів.
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Що відомо про актуалізацію даних
Псевдопенсійний фонд на окупованій території Луганська змушує жителів "ЛНР" підтвердити свої дані для нарахування виплат. Актуалізація даних пенсіонерів розпочалася в ОРДЛО з 1 лютого і триватиме до 30 червня.
Якщо ж хтось не актуалізує свої дані, то вже з 1 серпня виплати будуть припинені до того часу, як "фонд" не побачить пенсіонера,
– заявила Васильєва.
Повідомляється, що процедура верифікації є "комплексом заходів зі збору та перевірки правдивості інформації". У такий спосіб окупанти перевіряють відповідність персональних даних до виплат.
Як жителі окупованих територій отримують виплати
- Після російської агресії у 2014 році Україна припинила соціальні виплати громадянам, які проживають на територіях, що підконтрольні бойовикам. Щоб отримувати пенсії, люди повинні зареєструватися як переселенці та жити на території підконтрольної України.
- У 2016 році Україна ухвалила рішення про більш жорсткі правила отримання пенсій для переселенців. Видачу грошей здійснювали через рахунки та мережу "Ощадбанку". Також було встановлено систему верифікації через електронні пенсійні посвідчення.
- Крім цього, пенсіонери втрачали свої виплати, якщо більше як 2 місяці вони були відсутніми на територіях, підконтрольних Україні. Це призвело до того, що мешканці окупованої частини Донбасу приїжджали на підконтрольну Україні територію. Вони ставали на облік, отримували пенсію і поверталися назад в ОРДЛО.
- 2 січня парламентарка від "Слуги народу" Галина Третьякова наголосила, що це нормально, коли пенсіонери на окупованих територіях отримують 2 пенсії: українську і від окупаційних адміністрацій. Окрім того, вона назвала виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях "ще одним видом санкцій проти Росії", мовляв таким чином відбувається економічне розорення країни-агресора.
- 1 березня 2020 року почнеться друга щорічна індексація пенсій. У середньому вони зростуть на 11%. Тобто, якщо йдеться про середню пенсію у 3 тисячі 370 гривень, то доплата складе приблизно 306 гривень.