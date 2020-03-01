Пенсіонери окупованого Луганська можуть лишитися без пенсій

З 1 серпня ті громадяни окупованого Луганська, які не пройшли актуалізацію даних у "Пенсійному фонді республіки", можуть не отримати виплати. Їхні рахунки у псевдовідомстві обіцяють заморозити.

Актуалізація даних триватиме до 30 серпня. Усі, хто не пройшов процедуру підтвердження, не отримають гроші, наголосила "голова" квазіфонду Тетяна Васильєва. Про це пише Інформаційний спротив з посиланням на місцеві ЗМІ окупантів.

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Що відомо про актуалізацію даних

Псевдопенсійний фонд на окупованій території Луганська змушує жителів "ЛНР" підтвердити свої дані для нарахування виплат. Актуалізація даних пенсіонерів розпочалася в ОРДЛО з 1 лютого і триватиме до 30 червня.

Якщо ж хтось не актуалізує свої дані, то вже з 1 серпня виплати будуть припинені до того часу, як "фонд" не побачить пенсіонера,

– заявила Васильєва.

Повідомляється, що процедура верифікації є "комплексом заходів зі збору та перевірки правдивості інформації". У такий спосіб окупанти перевіряють відповідність персональних даних до виплат.

Як жителі окупованих територій отримують виплати