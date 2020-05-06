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      Пенсионеры с оккупированного Донбасса получат деньги после карантина: детали

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      Получают пенсии жители ОРДЛО?
      Получают пенсии жители ОРДЛО?

      Пенсионеры с временно оккупированных территорий Донбасса получат свои пенсии в полном объеме. Это произойдет после отмены карантина и открытия КПВВ.

      Такое заявление во время брифинга в Краматорске сделала начальница ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталия Рад. Об этом сообщает Укринформ.

      Актуально Пенсия с 1 мая 2020 в Украине увеличивается: кому и на сколько

      По ее словам, все суммы уже начислены. В то же время чиновник уточнила, что пенсии получат те граждане, которые придерживаются требований действующего законодательства Украины.

      Что известно об увеличении пенсий в Украине

      • Кабинет Министров Украины в мае 2020 осуществляет индексацию пенсий и устанавливает доплату для отдельных категорий пенсионеров. Пенсия, в частности, растет на 11%, что в среднем поднимет выплаты на 260 гривен.
      • ​Индексация трудовых пенсий составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен.
      • До 2 тысяч 100 гривен повысили минимальный размер пенсии женщинам, страховой стаж которых составляет 30 лет, и мужчинам со страховым стажем в 35 лет и больше.

      пенсії
      Кто и какую пенсию получает в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Карантин в Украине 2020 Деньги Оккупированные территории Пенсионный фонд Пенсия
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